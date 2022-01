Quirinale, ipotesi Andrea Riccardi candidato del centrosinistra

Il nome del fondatore di Sant'Egidio ed ex ministro del Governo Monti sarebbe emerso in ambienti del M5S e viene confermato da fonti Dem come possibile scelta condivisa. Se però dovesse aprirsi lo scenario di un confronto con il centrodestra, per le prime votazioni la scelta potrebbe ricadere sulla scheda bianca. Ieri la rinuncia di Silvio Berlusconi

Il centrosinistra potrebbe scegliere Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio, come candidato di bandiera nelle prime votazioni per il Quirinale (LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ). Il nome sarebbe emerso in ambienti M5S e viene confermato da fonti Dem come possibile scelta condivisa. Continuano quindi le trattative sul prossimo presidente della Repubblica, con Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza che oggi si incontrano nuovamente prima di riunire i gruppi parlamentari. Se si aprirà un confronto vero con il centrodestra è più probabile però che si scelga la scheda bianca, come ha già deciso di fare Italia Viva.