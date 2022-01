Quirinale, il portavoce di Mattarella pubblica la foto del trasloco

"Fine settimana di lavori pesanti...", scrive Giovanni Grasso mostrando gli scatoloni all’interno del suo ufficio. Intanto il Capo dello Stato ha lasciato il Colle per rientrare nella sua casa a Palermo

Il portavoce del presidente Mattarella, Giovanni Grasso, ha pubblicato nel pomeriggio una foto sul proprio profilo Twitter che ritrae il suo ufficio pieno di scatoloni. "Fine settimana di lavori pesanti...", scrive Grasso, con riferimento al trasloco in atto dai locali del Quirinale in vista dell’elezione del prossimo Capo dello Stato. Un foto che sembra ribadire, ancora una volta, la volontà di Mattarella di non essere disposto a un secondo mandato. (LO SPECIALE)