Il passo indietro di Berlusconi è arrivato sabato sera. Sette giorni dopo la proposta del centrodestra, l’ex premier ha sciolto la riserva e ha annunciato: “Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare a indicare il mio nome per la presidenza della Repubblica”. La nota di Berlusconi è stata letta da Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, durante il vertice del centrodestra, trasformato all'ultimo in una riunione via Zoom. Il Cavaliere non è apparso in collegamento, ma non ha rinunciato a dettare la sua linea: “Considero necessario che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al Pnrr", ha sottolineato citando anche le riforme indispensabili su fisco, giustizia e burocrazia. E sul successore di Mattarella ha aggiunto: "Faremo una proposta condivisa del centrodestra all'altezza, in grado di avere il massimo consenso possibile”.

Le tensioni con Fdi

Dopo la scelta di Berlusconi di rinunciare alla corsa al Colle, sono arrivate parole di apprezzamento sia da Salvini sia da Giorgia Meloni. Ma non sono mancate tensioni con Fratelli d’Italia su Draghi, con la leader che ha precisato: "FdI ha insistito affinché fosse chiaro che non auspica in alcun modo che la legislatura prosegua, come invece possono eventualmente ritenere le forze politiche della maggioranza". Meloni ha quindi respinto il vecchio timore che non si torni al voto subito, se le due coalizioni trovassero un accordo su Draghi al Colle. E ha specificato: "La questione di Mario Draghi al Quirinale, sulla quale non abbiamo espresso alcun giudizio, non è stata posta e sarebbe semmai un problema che possono avere le forze che partecipano al suo governo". "Per noi si fa un passo alla volta. Preso atto che il Cavaliere si è ritirato, ora il nostro obiettivo, in lealtà con il resto della coalizione, è quello di trovare un candidato di centrodestra. Se non si riuscisse a trovare, prendiamo in considerazione altre ipotesi. Di certo, consapevoli che non siamo decisivi col nostro 6% in Parlamento ma che nel Paese c'è una sensibilità diversa, credo che Meloni proporrà nomi adeguati per contribuire alla partita", ha precisato oggi il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. Lollobrigida non è entrato nel merito del nome di Draghi per un'eventuale corsa al Colle: "Le affermazioni su di lui esulano da noi, per FdI oggi Draghi presiede un governo di cui non condividiamo lo spirito e lì ci fermiamo".