In mattinata alla Camera incontro fra Letta, Conte e Speranza e i capigruppo per trovare un nome condiviso come candidato di bandiera nelle prime votazioni. Potrebbe trattarsi di Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio ed ex ministro del Governo Monti. Nel frattempo il centrodestra è al lavoro per trovare un altro nome dopo il passo indietro di Berlusconi