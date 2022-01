Per il Financial Times “potrebbe essere molto vicina la fine della sua era da premier”. Ma anche dal Colle “garantirebbe stabilità all’Italia”

La corsa al Colle (LO SPECIALE) deve ancora cominciare ma per molti è già finita. È quella folta schiera di parlamentari convinti che non ci siano alternative al nome di Mario Draghi. Deputati e senatori sicuri che nessun altro sarà in grado di unire centro destra e centro sinistra nella scelta di un profilo condiviso.

A riprova della loro tesi sventolano l’editoriale del Financial Times che dà per chiusa la sua era da premier e promuove già quella da presidente della Repubblica. "L'Italia ha goduto di un eccezionale periodo di stabilità e successo sotto la guida di Mario Draghi" ma per la testata britannica anche dal Quirinale Draghi sarebbe in grado di “mantenere il Paese sulla giusta direzione”. Quanto basta per dare ufficialmente il via al toto-nomi per il suo successore.