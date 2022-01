Quirinale, attesa decisione di Berlusconi. Oggi vertice centrodestra

Al via un fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, previsto per lunedì. Sul tavolo, intanto, ci sono tre ipotesi: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis, e poi il nome di Pier Ferdinando Casini

Si apre un fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, previsto per lunedì 24 gennaio ( LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ ). Oggi Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva e il centrodestra riunirà un vertice in giornata. Sul tavolo, intanto, ci sono tre ipotesi: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis, e poi il nome di Pier Ferdinando Casini. Salvini sprona gli alleati e vede anche Bossi, Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva, inclini alla scheda bianca al primo voto. Una quarantina di grandi elettori positivi al Covid potranno votare in un 'drive in' allestito nel parcheggio della Camera, tra strette misure sanitarie ( I NOMI IN LIZZA - COME FUNZIONA L'ELEZIONE ).

Il ruolo di Draghi e le posizioni dei partiti

approfondimento

Elezione presidente Repubblica: le regole anti Covid-19 per il voto

I ragionamenti ruotano sempre di più intorno al premier Mario Draghi. E all'accordo di governo che, in parallelo, i leader dovrebbero siglare per la sua elezione. Magari - spiega una fonte M5s - con una donna, come Elisabetta Belloni o Marta Cartabia, a Palazzo Chigi. È nella direzione del duplice accordo che spinge il Pd di Enrico Letta, nella convinzione che l'unica alternativa in grado di portare al 2023 sarebbe il Mattarella bis. Intanto da Fi trapela un'apertura sul nome di Casini, ma chi preme per un accordo su Draghi al Colle sottolinea che il M5s difficilmente potrebbe votarlo. Per il Pd dire no a Casini sarebbe più difficile, perché è stato eletto tra le fila Dem. Il nome di Casini non sembra però piacere a Salvini, così come quello di Giuliano Amato, che sarebbe stato citato tra i papabili nell'incontro tra Matteo Renzi ed Enrico Letta di venerdì mattina. Altri sono i profili 'terzi', sottolineano fonti renziane, da Paola Severino a Franco Frattini e Patroni Griffi. Alla Lega piacerebbero più nomi come Marcello Pera, Letizia Moratti ed Elisabetta Casellati. Letta però in ogni incontro ribadisce il suo no a profili "di centrodestra o area centrodestra". Nel M5s circolano i nomi di Patroni Griffi, Liliana Segre (ma ha già detto di no), Andrea Riccardi. Ancora un passaggio si deve comunque consumare, Silvio Berlusconi deve sciogliere la riserva.