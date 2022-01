Il vicesegretario del Partito democratico è il protagonista dell'appuntamento politico con Massimo Leoni. Tra i temi trattati, anche l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica: “Nessuno schieramento ha la maggioranza per scegliere da solo. Serve un accordo per una figura sopra le parti e un accordo politico per un patto di legislatura" Condividi

"Nessuno schieramento ha la maggioranza per scegliere da solo il Presidente della Repubblica: per questo serve un accordo politico per una figura super partes e un patto di legislatura”. Queste le parole sull'elezione del capo dello Stato del vicesegretario del Partito democratico Giuseppe Provenzano, protagonista de "L'Ospite", appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 condotto da Massimo Leoni. Al centro del botta e risposta l'imminente elezione del successore di Sergio Mattarella al Quirinale.

“Centrodestra non può fare da solo” Interrogato da Massimo Leoni sulla volontà del centrodestra di indicare il nome per il Colle, il vicesegretario dem ha risposto: “I numeri dicono che nessuno ha la maggioranza autosufficiente, e quindi dobbiamo condividere la scelta sul Colle. Il presidente deve essere scelto dalla politica, serve un accordo con tutte le forze sulla scena”.

“Serve un patto di legislatura” Per il vicesegretario dem è fondamentale un "patto di legislatura: il primo punto è individuare una figura super partes, il secondo è un nuovo accordo per rilanciare il governo e il terzo i temi fino alla fine della legislatura. Questi sono gli elementi che proponiamo alle altre forze politiche”, ha spiegato Giuseppe Provenzano a Massimo Leoni.

Un bis di Mattarella al Colle è fuori discussione? “Sarebbe il massimo, ma bisogna rispettare le sue intenzioni”, ha risposto Provenzano a Massimo Leoni. Ma il nome forte sul piatto è sempre quello di Mario Draghi: se salisse al Colle, come vedrebbe la figura di Marta Cartabia come premier? “Questo non è il momento di fare nomi. Se sarà necessario fare un nuovo governo, se ne discuterà nel rispetto delle prerogative del capo dello Stato. Non dobbiamo dare un messaggio di lontananza rispetto ai problemi dei cittadini: il rilancio dell’azione di governo deve affrontare le urgenze del paese, dai casi di Covid-19 ai problemi del lavoro”.

“Candidatura Berlusconi perdita di tempo” Serve aspettare la quarta votazione per avere il nuovo Presidente della Repubblica? “Spero di no. Questa messa in scena del centrodestra con la candidatura di Berlusconi è stata una perdita di tempo verso quell’accordo che è necessario”.