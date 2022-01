Covid, Iss: rischio terapia intensiva è 39 volte maggiore per no-vax

1/11 ©Ansa

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 (nel periodo 03/12/2021-02/01/2022) è di 31,3 casi ogni 100mila per i non vaccinati, circa 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster (0,8 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti) e circa 21 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (1,5 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti). È quanto emerge dai dati del Rapporto esteso dell'Iss sull’emergenza Covid in Italia

GUARDA IL VIDEO: Dose booster: quando farla dopo la guarigione