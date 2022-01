Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 23 gennaio. LIVE

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati è di 31,3 casi ogni 100 mila, circa 40 volte di più rispetto ai vaccinati con booster, e il tasso di mortalità è 33 volte più alto. Lo rivela l'ultimo Rapporto dell'Iss. In 5 mesi ci sono stati 108.886 casi di reinfezioni di Covid, il 2,7% del totale. Morto un 28enne non vaccinato, arrivato in condizioni critiche all'ospedale di Terracina: "Si era strappato il casco, i medici l'avevano convinto a rimetterlo". E' grave il padre di 55 anni, anche lui non vaccinato. Decine di migliaia di 'no Green pass' hanno manifestato ieri in diverse città della Francia a due giorni dall'entrata in vigore del Green pass rafforzato. Manifestazioni anche in varie città d'Italia: circa 250 i partecipanti a Milano, poche decine a Roma e Napoli.