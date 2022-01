Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 24 gennaio. DIRETTA

Si punta a estendere la durata della certificazione verde per evitare che i primi ad essersi vaccinati con terza dose restino scoperti. Per l'Oms, Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia da coronavirus nel Vecchio Continente. Da oggi 11,7 milioni di italiani si svegliano in zona arancione, con restrizioni solo per i non vaccinati. In aumento i posti letto occupati in terapia intensiva (+9) e nei reparti ordinari (+185)