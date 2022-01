Covid, Agenas: terapie intensive stabili al 17%, in calo in 6 Regioni

Si tratta di uno dei dati emersi nell’ultimo rilevamento, datato 23 gennaio, di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. A livello giornaliero, in Italia, la percentuale di posti occupati nelle terapie intensive da pazienti positivi al Covid-19 resta stabile al 17%, mentre quella dei pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri di area non critica è confermata al 30%, rispetto al rilevamento precedente Condividi

In Italia, a livello giornaliero, la percentuale di posti occupati nelle terapie intensive da pazienti positivi al Covid-19 resta stabile al 17%, ma diminuisce in 6 Regioni o province autonome, ovvero Calabria (15%), Campania (12%), Liguria (19%), PA Bolzano (18%), Umbria (9%) e Veneto (16%). A certificarlo, l’ultimo report di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Lo stesso dato, emerge ancora dal bollettino aggiornata in data 23 gennaio, riporta anche un aumento rilevato in 5 Regioni, cioè Basilicata (al 6%), Emilia-Romagna (17%), Friuli-Venezia Giulia (22%), Molise (5%) e Piemonte (25%). Confermato, rispetto al report precedente, il dato in altre 10: Abruzzo (al 20%), Lazio (22%), Lombardia (15%), Marche (al 21%), PA Trento (26%), Puglia (14%), Sardegna (15%), Sicilia (19%), Toscana (21%) e Val d'Aosta (21%).

L’occupazione dei reparti di area non critica cresce in 11 Regioni approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 24 gennaio. DIRETTA Sempre a livello giornaliero, nel nostro Paese, resta stabile anche la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area non critica, confermata al 30% rispetto al rilevamento precedente. Il dato, però, risulta in crescita in 9 Regioni e 2 province autonome. Si tratta di Abruzzo (al 31%), Campania (31%), Emilia-Romagna (28%), Friuli-Venezia Giulia (35%), Lazio (31%), Liguria (41%),PA Bolzano (21%), PA Trento (27%), Sardegna (18%), Sicilia (38%), Valle d'Aosta (53%). Più rassicuranti i dati che riguardano Lombardia (39%), Marche (28%), Toscana (26%), dove le percentuali risultano in calo. Stabili, infine, si mantengono Basilicata (al 25%), Calabria (40%), Molise (10%), Piemonte (31%), Puglia (24%), Umbria (29%), Veneto (25%).