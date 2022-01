Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 gennaio

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 10.001.344 Le vittime in totale sono 143.875, con 352 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 7.147.612 in totale. Sono invece 2.688.310 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 163.725.878 - di cui 79.854.189 processati con test molecolare e 83.871.689 con test antigenico rapido -, in aumento di 519.293 rispetto al 23 gennaio. Le persone testate sono finora 47.388.265, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 18 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 14/09/2021 e il 21/01/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 15 casi, comunicati nei giorni precedenti,in quanto giudicati non casiCOVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 14 a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 13 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. Si segnala che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia.

La Regione Liguria comunica che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre cause. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 2 IL 24/01/22 - N. 9 IL 23/01/22 - N. 14 IL 22/01/22 - N. 8 IL 21/01/22.La Regione Umbria comunica che 11 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria.