Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 25 gennaio. LIVE

Vaccino: aggiornamento Italia, 124.713.311 somministrazioni

Sono 124.713.311 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 100,3% del totale di quelle consegnate pari finora a 124.364.635 (nel dettaglio 83.476.465 Pfizer/BioNtech, 23.468.139 Moderna, 11.544.735 Vaxzevria-AstraZeneca, 4.026.012 Pfizer pediatrico e 1.849.284 Janssen). E' quanto emerge dal report del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.15. In particolare, sono state somministrate 30.686.697 dosi addizionali/richiamo (booster) al 77,61% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Le persone che hanno avuto almeno una prima dose sono 48.795.173, il 90,34% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 47.096.707, pari all'87,20% della popolazione over 12. I guariti in totale sono 800.327, l'1,48% della popolazione over 12 guarita da al massimo sei mesi. In totale la somma di chi ha avuto almeno una dose e di chi è guarito da al massimo sei mesi è pari a 49.595.500 ossia il 91,83% della popolazione over 12. Per quanto riguarda la platea pediatrica, i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid sono 1.061.387, pari al 29,03%. Sono 303.039 (l'8,29%) i bambini che hanno già completato il ciclo vaccinale.