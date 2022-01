Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 25 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 186.740 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 77.696 . I tamponi effettuati sono 1.397.245 (ieri 519.293). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,4% (ieri era 15%). Sono 468 i morti (compresi alcuni riconteggi), 9 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 25 gennaio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 1.694, con 130 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 20.027 (+165). L'occupazione degli ospedali tiene e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 10.212.621. Le vittime in totale sono 144.343, con 468 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo delle Regioni Abruzzo, Umbria, Veneto, Campania e Sicilia (ieri erano 352, compresi altri riconteggi di Sicilia e Campania). I guariti sono 231.500 nelle ultime 24 ore e 7.379.112 in totale. Sono invece 2.667.445 le persone in isolamento domiciliare (-20.865). I tamponi sono in tutto 165.123.123 - di cui 80.111.876 processati con test molecolare e 85.011.247 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.397.245 rispetto al 24 gennaio. Le persone testate sono finora 47.607.433, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

Nelle note del bollettino del 25 gennaio si legge che: “la Regione Abruzzo comunica che 2 dei decessi comunicati in data odierna, sono avvenuti nei giorni scorsi. Sono stati eliminati 2 casi positivi dei giorni passati in quanto non pazienti Covid. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 18 decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 13/01 e il 22/01/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 21 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 a seguito di 3 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 5 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Liguria comunica che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre cause. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La PA di Bolzano comunica che a causa di problemi tecnico-informatici i dati comunicati sono quelli di ieri. Si provvederà a comunicare i dati di oggi saranno disponibili. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 1 IL 25/01/22 - N. 16 IL 24/01/22 - N. 25 IL 23/01/22 - N. 15 IL 22/01/22 - N. 11 IL 21/01/22 - N. 3 IL 20/01/22. La Regione Umbria comunica che: 9 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 7 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina; 3 dei decessi odierni non fanno parte delle 24h precedenti, ma sono frutto di allineamento dei sistemi informativi. La Regione Veneto comunica che nel totale dei casi confermati sono stati inseriti anche 24.568 episodi di re-infezioni riconteggiati su tutto il periodo epidemico a seguito di un perfezionamento del calcolo delle re-infezioni in accordo con la definizione del Ministero della Salute. Inoltre i decessi segnalati oggi sono da attribuirsi anche ad aggiornamenti degli ultimi 12 giorni, mentre sono 14 i decessi di ieri”.