Covid, Figliuolo: "Arrivati al plateau della curva Omicron"

"Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando in discesa". Lo ha dichiarato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, a margine della sua visita al centro vaccinale del Portello a Milano, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia. "Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare", ha aggiunto.

Figliuolo: "Superato 87% delle persone totalmente vaccinate"



Figliuolo ha poi sottolineato che l'andamento dell'epidemia da Covid "è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni". "L'Italia sta facendo molto bene. La campagna sta andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati", ha aggiunto, per poi riferire che nella Penisola "è stata superata quota 87% di persone totalmente vaccinate". Quanto alle dose booster, ne sono state somministrate finora "30 milioni e 300mila su una possibile platea adesso di 39 milioni e mezzo". "Quindi questo ha fatto sì che ci sia stata una buona barriera contro la variante Omicron", ha aggiunto.



"Sui vaccini l'Italia è punto di riferimento internazionale"

Sempre in riferimento all'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, il commissario straordinario all'emergenza Covid ha rimarcato il successo dei risultati raggiunti in Italia. "Io voglio testimoniare che l'Italia sta facendo davvero bene. Siamo visti anche a livello internazionale come un punto di riferimento. Siamo un benchmark e di questo sono orgoglioso, non per me, ma per tutti quelli che stanno lavorando incessantemente da moltissimi mesi per far sì che si possa uscire da questa emergenza. Questo è l'esempio della bella Italia che fa squadra e sta dando il meglio di sé", ha dichiarato.

"Scuola? Su quarantene aperto tavolo, a breve risposte"



Rispondendo a una domanda su una possibile variazione delle regole che disciplinano le quarantene all'interno del mondo della scuola, Figliuolo ha riferito che "c'è un tavolo tecnico che sta guardando anche a quello". "Spero che in breve tempo riescano a dare delle risposte anche alle famiglie", ha aggiunto.