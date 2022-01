Covid, quarta ondata: cure e interventi, ecco gli ospedali bloccati

6/31 ©Ansa

“Esistono purtroppo tante altre categorie di malati oltre ai pazienti Covid e molte malattie come il cancro sono tempo-dipendenti”, spiega Luigi Cavanna, presidente del Cipomo. “Mentre un’alta percentuale di malati Covid può essere curata in sede extra ospedaliera, questa alternativa non è possibile per chi deve essere operato per un tumore del colon, dello stomaco, del polmone, della mammella”