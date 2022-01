Covid Irlanda, il Paese elimina quasi tutte le restrizioni

In questo fine settimana nei pub e ristoranti irlandesi si torna alla normalità e ai clienti non verrà più chiesta la certificazione verde. Stop anche ai limiti di spettatori agli eventi all'aperto e al chiuso. Le uniche regole che rimarranno in vigore saranno quelle sulle mascherine, sull'autoisolamento in caso di positività e sul Green pass per i viaggi internazionali. Il premier Micheál Martin: "Abbiamo resistito alla tempesta Omicron"