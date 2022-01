11/12 ©Ansa

USA - Omicron dilaga non solo in Europa. A causa della variante, gli ospedali sono in emergenza anche negli Usa, dove nell'ultima settimana si sono registrati oltre 800mila casi e 1.871 morti ogni giorno: almeno l'85% delle terapie intensive sono piene a Washington e in 18 Stati americani. Le situazioni peggiori si registrano in Alabama, Missouri, New Mexico e Texas