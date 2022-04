Arriverà nelle sale cinematografiche il 14 luglio 2023 e, udite udite, è stata già fissata anche l'uscita dell'ottavo capitolo, quello sul cui set Tom Cruise è attualmente impegnato: il successivo film, che con ogni probabilità si intitolerà Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 2 dunque, uscirà il 28 giugno 2024. Per adesso queste date si riferiscono all'uscita sugli schermi statunitensi ma nelle prossime ore arriveranno sicuramente aggiornamenti per ciò che riguarda il nostro Paese. Quindi, come si suol dire, stay tuned. In questi giorni Tom Cruise è grande protagonista del grande schermo, nel senso che sono tante le notizie di cinema che lo vedono nel ruolo principale: tra il nuovo spettacolare teaser di Top Gun: Maverick (nelle sale dal 25 maggio) e le anticipazioni del settimo film della saga cinematografica da lui capitanata come Ethan Hunt, sono giorni di fermento per lui.

Finalmente dopo innumerevoli rinvii e problemi legati alla produzione - complice anche la pandemia - è stata fissata una data di uscita per Mission: Impossible 7. Non solo la data in cui lo vedremo al cinema ma anche il titolo definitivo con cui d'ora in poi potremo, anzi dovremo, chiamarlo: Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1.

L’annuncio fatto direttamente da Tom Cruise



L'annuncio relativo al titolo e alla data di uscita del settimo film dell'epopea Mission: Impossible è stato fatto direttamente da Tom Cruise. L'attore ha pre-registrato un video mostrato al CinemaCon durante l’evento della Paramount. Nel video-messaggio, pubblicato giovedì 28 aprile, l'attore parla dal set in Sudafrica di Mission: Impossible 8 (che oramai dovremmo chiamare Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 2, questione di abitudine).

Si vede il divo fare l'annuncio a bordo di un biplano, dunque assieme alle anticipazioni del settimo capitolo ci ha dato anche il suggerimento della prossima grande acrobazia di cui sarà protagonista nell’8° atto…

Nell'introdurre il trailer, Cruise - in piedi sul biplano che volava in alto sopra le montagne - ha detto: "Scusate per il rumore extra, come potete vedere, stiamo girando l'ultimo capitolo di Mission: Impossible…”.

Il regista Chris McQuarrie si trovava a bordo di un altro bimotore e a un certo punto lo si sente esclamare: "Dobbiamo andare, stiamo perdendo la luce!".

Il divo allora ha salutato il CinemaCon, augurando a tutti di trascorrere "una fantastica estate”. McQuarrie ha gridato "azione" e gli aerei sono tornati protagonisti della scena da girare.



Durante l’evento di Paramount al CinemaCon è stato mostrato anche un primo assaggio del film, ossia il trailer - per ora inedito - in cui nella prima scena si vede il ritorno del personaggio di Kittridge, interpretato da Henry Czerny. Quest'ultimo riprende il ruolo del primo film della saga, il capostipite uscito nel 1996. Tuttavia non è chiaro quale sarà il ruolo dell'ex capo dell’IMF, Kittridge appunto, dato che di quel personaggio non si è mai più parlato dopo il primo Mission: Impossible.



Il magazine statunitense Deadline ha coperto l'evento CinemaCon e ha raccontato alcune indiscrezioni circa il trailer del capitolo 7 che è stato mostrato.



“Inizia con Ethan Hunt di Cruise che viene travestito dal suo ex capo delle operazioni Kittridge interpretato da Henry Czerny nel film del 1996”, raccontano Anthony D'Alessandro e Nancy Tartaglione di Deadline.



"I tuoi giorni di lotta per il bene superiore sono finiti", dice Kittridge nel trailer. "Questa è la nostra occasione per controllare la verità... i concetti di giusto e sbagliato per tutti nei secoli a venire", continua Kittridge. “Hai combattuto per salvare un ideale che non esiste, non è mai esistito. Devi scegliere da che parte stare".