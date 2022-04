Top Gun: Maverick, nuovo teaser dal film con Tom Cruise

È uscito un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola in arrivo nelle sale a partire dal 25 maggio. Un trailer spettacolare che in 30 secondi lascia a bocca aperta. Anzi: a bocca spalancata... Ecco il mini trailer che anticipa il sequel del cult movie con Tom Cruise nei suoi panni più iconici, quelli del Tenente Pete “Maverick” Mitchell

È uscito un nuovo teaser di “Top Gun: Maverick”, l'attesissimo film che arriverà nelle sale a partire dal 25 maggio.

Si tratta del sequel del cult movie con Tom Cruise protagonista, una pellicola leggendaria a cui si deve l'immaginario a stelle strisce targato anni ’80. Questo secondo atto vede il grande ritorno del divo hollywoodiano in uno dei ruoli più iconici della sua carriera, quello di Pete “Maverick” Mitchell. Un personaggio a cui Tom Cruise deve molta della sua fama: va a Maverick il merito di aver sancito questo attore a star americana.



Questo assaggio da 30 secondi che Paramount ha rilasciato in queste ore fa venire l'acquolina in bocca a tutti coloro che non vedevano l'ora di rivedere Maverick in azione. E c'è qualcuno che era esente dal non vedere l'ora di rivedere Maverick in azione? Ecco.

Il film uscirà in Italia il 25 maggio, mentre due giorni dopo arriverà nelle sale statunitensi, il 27 maggio.

Sono già disponibili i biglietti per le esclusive anteprime che si terranno il 21 e il 22 maggio in tutti i cinema italiani che partecipano all'iniziativa. I biglietti, messi in vendita già dal 21 aprile, stanno andando a ruba.



