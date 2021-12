Tom Cruise ha inviato 300 torte allo staff di "Mission: Impossible"

L'attore ha attraversato l'Atlantico per consegnare prodotti da forno a chi ha lavorato con lui al nuovo capitolo della saga Condividi

Tom Cruise ha deciso di inviare 300 torte allo staff di Mission: Impossible 8. L'attore ha attraversato l'atlantico con il suo jet privato per consegnare i dolci alla troupe cinematografica.

Tom Cruise regala torte alla troupe approfondimento Mission Impossible, Tom Cruise parla dello stunt più pericoloso Fonti hanno riferito a The Sun che l'attore di Top Gun, 59 anni, ha volato per più di 5.500 miglia sul suo aereo privato per consegnare 300 torte di Natale. "Tom voleva regalare alla squadra di Mission: Impossible un regalo per Natale e ha deciso che solo le torte della sua pasticceria preferita di Los Angeles sarebbero andate bene", ha detto l'insider. “Ha chiesto al negozio di fare 300 torte, che poi ha riportato in aereo nel Regno Unito”. La fonte ha continuato: “Tom è una persona incredibilmente generosa e voleva fare qualcosa di speciale per tutti coloro che hanno lavorato al film con lui".

Tom Cruise, le torte agli amici approfondimento Tom Cruise si è rifatto? Le foto dell'attore ieri e oggi Tom Cruise non è nuovo a gesti del genere. Ogni anno, in occasione delle feste, l'attore invia delle torte natalizie a tutti i suoi amici. Il divo ordina centinaia di torte dalla pasticceria Doan's Bakery in Woodland Hills e le invia ad altre star del calibro di Kirsten Dunst, Rosie O'Donnell, Jimmy Fallon, Graham Norton, Barbara Walters ed Henry Cavill. Secondo Rosie O'Donnell, l'arrivo della torta natalizia di Tom Cruise sancisce l'inizio del periodo più bello dell'anno. Pare che Cruise abbia iniziato a rifornirsi presso Doan's Bakery in seguito ad un consiglio di Diane Keaton, secondo la quale questa pasticceria era migliore di quella presso cui si riforniva solitamente Katie Holmes. A proposito della torta, Tom Cruise ha dichiarato: "Aspetto sempre che i miei amici mi telefonino e mi ringrazino per la sua bontà!". La torta in questione è un dolce al cocco con pezzi di cioccolato bianco dolce, strati di glassa al formaggio fresco e una spolverata di scaglie di cocco tostato, che la proprietaria ha creato e lanciato nel 1984, quando ha aperto la sua attività.

Tom Cruise e la sfuriata contro la troupe approfondimento Mission Impossible 7, sfogo di Tom Cruise: fuori membri della troupe A dicembre 2020 Tom Cruise, che interpreta Ethan Hunt nel franchise d'azione, se l'è presa con alcuni membri dello staff che non hanno rispettato le regole anti Covid sul set. È esploso in uno sproloquio lungo più di tre minuti, pieno di imprecazioni, dicendo ai lavoratori: "Se vi vedo farlo di nuovo, siete fregati". La star ne ha poi parlato con Empire. "Tutte quelle emozioni stavano attraversando la mia mente", ha detto. “Pensavo alle persone con cui lavoro e al mio settore. E per l'intera troupe sapere che avevamo iniziato a girare un film è stato solo un enorme sollievo. È stato molto emozionante, devo dirtelo".