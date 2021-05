Mission Impossible, Tom Cruise parla dello stunt più pericoloso: VIDEO

Mission: Impossible, Tom Cruise racconta il salto con la moto

Sul set norvegese di “Mission: Impossible 7” Tom Cruise si è lanciato nel vuoto a bordo di una moto, correndo su una rampa posta a 1200 metri d’altezza. Uno stunt da urlo, corredato dall’apertura del paracadute e conseguente discesa.

Una scena mozzafiato, che Tom Cruise ha descritto nel dettaglio, spiegando i tanti problemi che si è ritrovato a fronteggiare: “Un vento troppo forte avrebbe potuto spazzarmi via dalla rampa. Un altro problema era l’elicottero che riprendeva la scena. Non volevo sfrecciare alla massima velocità e poi essere colpito da una pietra. Se fossi partito in modo strano, poi, non avevo idea di cosa sarebbe potuto accadere con la moto. Una volta lanciato nel vuoto, ho avuto appena sei secondi per aprire il paracadute. Non avevo molta voglia di restare impigliato con la moto. Non sarebbe finita bene”.