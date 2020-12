approfondimento

Mission: Impossible 7 a Venezia

Si è reso conto di come alcuni membri dello staff non prendessero la questione Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) tanto sul serio quanto lui, il che ha portato a uno sfogo e, in seguito, all’addio di cinque tecnici. Tom Cruise minaccia allontanamenti al prossimo errore ma, dopo la pubblicazione dell’audio, sono stati i protagonisti della vicenda a decidere di andare via.

La notizia è stata diffusa da “Comicbook”, che sottolinea come la tensione sul set sia salita alle stelle dopo che lo sfogo è stato reso pubblico. Una fonte vicina al set lascia intendere come il tutto sarebbe potuto rientrare se la vicenda non avesse avuto questa enorme cassa di risonanza: “La sfuriata ha creato un clima di tensione importante. Le cose poi si sono calmate. Il clima è rimasto un po’ sotto traccia. La diffusione dell’audio è stata però la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La rabbia di alcuni membri è cresciuta e così hanno deciso di abbandonare il set. Tom è davvero esausto e non ce la fa più, dopo le tante battaglie che hanno dovuto affrontare per continuare a girare. Gli altri non prendono la questione tanto seriamente come fa lui. Per questo è arrabbiato. Il peso del progetto è sulle sue spalle”.