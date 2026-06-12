Euphoria, Sydney Sweeney smentisce tensioni tra gli attori del cast

La star statunitense ha discusso in un'intervista la fine dello show di culto di Sam Levinson che ha lanciato la sua carriera e quella dei suoi colleghi di cast dicendo la sua anche sul personaggio di Cassie, uno dei più controversi della storia

Su Euphoria è calato il sipario lo scorso maggio, dopo tre stagioni girate in poco più di sette anni, ma della serie di Sam Levinson, che ha offerto uno sguardo sulla Generazione Z inedito sia per piccolo che per il grande schermo, si continuerà a parlare a lungo.

La discussione prosegue con Sydney Sweeney che all'indomani dell'addio a Cassie Howard, il suo personaggio nella serie, tra i più amati e chiacchierati dal pubblico, ha parlato della fine dello show che le ha dato fama globale e l'opportunità di avviare una carriera con pochi eguali a Hollywood.

Sweeney non è l'unica grande star proveniente da Euphoria e le presunte tensioni nate sul set hanno popolato le cronache di settore nelle settimane della messa in onda dell'ultima stagione.

L'attrice ha smentito i gossip. Tra i membri del cast non ci sono gelosie né ci sono stati problemi relativi alla lavorazione dello show legati ai progetti concomitanti dei singoli. Ha spiegato tutto a Vanity Fair in un'intervista esclusiva.

Sweeney: il progetto Euphoria aveva la priorità Sydney Sweeney ha liquidato come speculazioni i pettegolezzi che hanno accompagnato il debutto della terza stagione di Euphoria, nati soprattutto dopo la première di Los Angeles quando alcuni membri del cast sono apparsi distanti sul tappeto rosso (Zendaya ha posato da sola mentre le altre star si sono fatte fotografare in gruppo).

"Siamo cresciuti tutti insieme in questo show, quindi è davvero assurdo vedere quanto i social media e la stampa riescano a trasformare certe cose", ha detto l'attrice che ha ribadito come, al contrario, tra gli attori ci fosse complicità legata soprattutto alla curiosità di sapere quale fosse il finale dello show (è noto che Levinson ha fatto girare ai singoli attori la propria storyline senza metterli a conoscenza dell'intera trama).

Non si sono gelosie tra i protagonisti di Euphoria e Sweeney smentisce anche le voci per cui alcune tensioni sarebbero nate per i ritardi legati alla lavorazione dell'ultima stagione.

Nonostante lei e molte altre star del cast abbiano portato avanti numerosi impegni sia cinematografici che televisivi in questi ultimi anni, la chiamata di Sam Levinson e di HBO aveva per tutti la priorità, faceva parte del contratto.

"Nel momento in cui mi comunicavano il primo giorno di riprese, non potevo fare altro. Il mio programma non ha influenzato lo show", ha spiegato l'attrice che, così, spazza via tutte le chiacchiere degli ultimi anni per cui Levinson avrebbe dovuto aspettare che lei, Zendaya o Jacob Elordi si liberassero dalle rispettive produzioni per cui avevano firmato per girare gli ultimi episodi dello show HBO. Vedi anche Euphoria 3, le foto del cast alla première a Hollywood. FOTO