Euphoria 3, il cast alla première della serie a Hollywood. FOTO

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Euphoria 3, le foto del cast alla première della nuova stagione dello show a Hollywood

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Appuntamento sotto il sole di Los Angeles per le star della serie di Sam Levinson, tutte diventate negli ultimi anni delle icone di Hollywood. Baci, abbracci e tanto glamour alla vigilia del debutto televisivo del nuovo ciclo di episodi che arriva su Sky e Now dal 13 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti. L'emozione è forte, a quattro anni dalla messa in onda della seconda stagione. Le foto più belle del red carpet

A cura di Vittoria Romagnuolo

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