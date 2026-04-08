Euphoria 3, il cast alla première della serie a Hollywood. FOTO

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Sydney Sweeney e Maude Apatow si stringono sul red carpet di Los Angeles, provando la forza dei legami nati anche fuori dal set tra alcuni dei membri del cast di Euphoria. Molto è cambiato da quando lo show ha debuttato nel 2019, tra addii e lutti. Sam Levinson ha ricordato, prima della proiezione, i membri del cast scomparsi negli ultimi anni, da Angus Cloud, morto prematuramente nel 2023, a Eric Dane, morto lo scorso febbraio e presente nei nuovi episodi. Levinson ha ricordato anche il produttore Kevin Turen.

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