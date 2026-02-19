La breve clip scandisce il conto alla rovescia per gli attesissimi nuovi episodi della serie evento di Sam Levinson, che torna in tv ad aprile a quattro anni dalla messa in onda della seconda stagione

I protagonisti di Euphoria stanno tornando, per la gioia del pubblico dello show targato HBO in tutto il mondo che ha visto gli ultimi episodi della serie nei primi mesi del 2022, dunque, quattro anni fa.

Ogni materiale inedito è bene accolto dai fan e anche la brevissima clip con le immagini del backstage, comparsa sui canali ufficiali della serie a meno di due mesi dal debutto della nuova stagione, ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati della prima ora. Pochi secondi di immagini montate - disponibili nel post in basso - per entrare nel mondo dei protagonisti della storia, ormai in età adulta.

Le immagini del backstage col cast Euphoria 3 tornerà in tv ad aprile anche in Italia, come è noto, e nelle prossime settimane c'è da aspettarsi rilascio di nuove anticipazioni sul ciclo di episodi che vedrà il ritorno sul piccolo schermo di Rue Bennett e dei suoi compagni di scuola che, ormai, hanno lasciato il liceo per esplorare la vita adulta.

Il primo teaser trailer ha già rivelato alcuni dettagli sui percorsi intrapresi dai protagonisti dello show aprendo il dibattito online tra i fan.

In questa clip che mostra gli attori sul set, tra le pause di lavorazione della stagione 3, Zendaya Coleman, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Alexa Demie, Hunter Schafer e Jacob Elordi sono tutti vestiti, truccati e pettinati come i loro personaggi nello show.

Sweeney indossa il costume da coniglietta che la sua Cassie sfoggia nelle scene in cui gira dei video per OnlyFans. Elordi (che diventerà il marito di Cassie) è ritratto in abito nuziale. Zendaya siede su una sedia da regista in un momento di relax e sorride all'obiettivo. Hunter Schafer è al trucco.

Il clima sul set appare rilassato ma quando si accendono le macchine da presa cambia tutto, come hanno avuto modo di anticipare il creatore Sam Levinson e o membri del cast che hanno descritto la nuova stagione come avvincente e imperdibile. Leggi anche Euphoria 3, Sydney Sweeney: "Cassie sarà sempre più pazza

La vita adulta dei protagonisti "Alcuni anni dopo la scuola superiore", così si legge sui canali social di Euphoria sotto la clip che fornisce un piccolo assaggio di ciò che vedremo presto in tv.

Un salto temporale riporterà lo spettatore nell'universo creato da Sam Levinson che si è fermato per quattro anni prima di ripartire con la storia.

Ci sarà molto da spiegare perché, nel frattempo, gli adolescenti fragili e problematici che il pubblico ha conosciuto nel 2019 sono cresciuti e si sono apparentemente separati.

Gli stralci di trama resi noti dai media statunitensi non chiariscono in che modo i protagonisti si ritroveranno e se lo faranno, effettivamente.

Cassie e Nate sono rimasti insieme e diventano una coppia sposata. Probabilmente, Lexi (maude Apatow) e Maddie (Alexa Demie) si ritroveranno a Los Angeles, dove entrambe hanno iniziato a lavorare (la prima per una produttrice cinematografica che ha il volto di Sharon Stone). Rue continua ad avere una vita molto problematica.

Ci sono tantissime new entry nel cast, qualche assenza è stata già confermata e certamente tutti dovranno fare i conti col tempo che è passato. Il trailer ufficiale della nuova stagione, per cui non manca ancora molto, darà qualche risposta? Leggi anche Euphoria 3, Zendaya: "Curiosa di vedere i personaggi adulti"