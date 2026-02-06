Euphoria, Sharon Stone in una foto della terza stagione della serie tv

HBO ha svelato il look del personaggio interpretato dalla diva di "Basic Instinct", una donna che lavora nel mondo dello spettacolo, una showrunner potente a Hollywood. Sarà il capo di Lexi (Maude Apatow) ma forse avrà a che fare anche con gli altri protagonisti della storia

Euphoria tornerà in tv ad aprile e tra i protagonisti delle anticipazioni che stanno accompagnando il conto alla rovescia per il terzo ciclo di episodi della serie, c'è Sharon Stone, new entry della produzione di Sam Levinson, a quanto pare, interprete di un ruolo centrale nella storia.

HBO e il canale social ufficiale della serie hanno pubblicato uno scatto che svela il look della star statunitense nella serie.

Lo scatto sembra proprio una foto di scena. La didascalia recita: "È lei che comanda".

Sharon Stone, showrunner a Hollywood A poco più di due mesi dal debutto televisivo di Euphoria 3 i fan hanno già molto su cui discutere.

Tra trailer, foto dal set e anticipazioni fornite dagli interpreti e dai realizzatori nelle interviste di questa lunga stagione di attesa per la nuova stagione, c'è già abbastanza materiale per fare ipotesi su ciò che Levinson ha immaginato per i suoi giovani protagonisti, ormai entrati nell'età adulta.

Dopo gli studi, molti protagonisti di Euphoria si sono affacciati al mondo del lavoro e il personaggio di Sharon Stone, evidentemente una donna d'affari nel business del mondo dello spettacolo, potrebbe avere a che fare con alcuni di loro.

Nella foto, Stone è seduta a una scrivania su cui ci sono molti fogli, un portatile aperto e un piatto con del cibo. L'attrice indossa un blazer scuro e ha un fare sicuro.

Dietro di lei, da una grande vetrata, scorgiamo poster cinematografici e l'iconica water Tower dei Warner Bros. Studios di Burbank in California.

Dalle anticipazioni, sappiamo che Lexi, il personaggio interpretato da Maude Apatow fin dalla prima stagione di Euphoria, inizia a lavorare ad Hollywood per una showrunner importante, Sharon Stone, appunto.

Ma ad Hollywood è sbarcata anche Maddie (Alexa Damie), impiegata in un'agenzia di talent. Anche lei si ritroverà a fare i conti con Stone?

Euphoria 3, tra novità e nuovi ingressi nel cast La didascalia della foto con Sharon Stone lascia poco spazio ai dubbi: il suo personaggio avrà in pugno le sorti di alcuni dei beniamini della storia. I dettagli, peò, sono ancora, giustamente, top secret.

Sharon Stone, il cui ingresso nel cast della serie è stato annunciato un anno fa, rispose alla chiamata di Levinson con molto entusiasmo aggiungendo di sentirsi onorata di entrare a far parte di un prodotto di culto, apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico.

Euphoria 3 sarà una vera e propria svolta per la serie che ha debuttato in tv con la prima stagione nel 2019.

Oltre al salto temporale nella trama, lo show, che ha perso nel tempo alcuni interpreti, da Barbie Ferreira che ha lasciato la produzione ad Angus Cloud, scomparso prematuramente nel 2023, si arricchirà di altri nomi nuovi.

Oltre a Stone, nella serie entreranno, tra gli altri, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Bella Podras, tutti annunciati in precedenza come nuovi volti del cast.