Eric Dane, volto del Dr. Mark Sloan in Grey's Anatomy, è morto a 53 anni, dieci mesi dopo aver reso pubblica la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

La morte per SLA

Eric Dane è morto giovedì 19 febbraio, come confermato dalla famiglia a PEOPLE. "Con il cuore pesante, annunciamo che Eric Dane è mancato giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA", si legge nella dichiarazione rilasciata. "Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo".

"Durante il suo percorso con la SLA, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. Eric adorava i suoi fan e sarà per sempre grato per le dimostrazioni di amore e sostegno che ha ricevuto. La famiglia chiede il rispetto della privacy mentre affronta questo momento difficile".