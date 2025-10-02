Eric Dane peggiora ma non si arrende alla Sla: "Combatterò"

L'indimenticabile protagonista di Grey's Anatomy dall’aprile 2025 vive con la consapevolezza di avere la SLA. La star, oggi 52enne, ha reso pubblica la notizia alcuni mesi fa e da allora la sua battaglia è diventata un simbolo di coraggio. La malattia avanza ma lui non si lascia piegare e continua a ribadire con forza la sua volontà di resistere. A Washington, davanti al deputato californiano Eric Swalwell, ha ribadito il suo impegno rivolto alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca



L’attore americano Eric Dane, indimenticabile protagonista della serie televisiva Grey's Anatomy, dall’aprile 2025 vive con la consapevolezza di avere la SLA. La star, oggi 52enne, ha reso pubblica la notizia alcuni mesi fa e da allora la sua battaglia è diventata anche un simbolo di coraggio. La malattia avanza in fretta, ma lui non si lascia piegare e continua a ribadire con forza la sua volontà di resistere. Proprio a Washington, davanti al deputato californiano Eric Swalwell, ha ribadito il suo impegno non solo personale, ma anche rivolto alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca.

La sua lotta contro la SLA è guidata dal desiderio di un futuro accanto alle figlie.

L'incontro con i fan e l'immagine all'aeroporto Pochi giorni fa le telecamere hanno immortalato Eric Dane in un aeroporto a Washington, mentre si muoveva su una sedia a rotelle motorizzata. Nonostante la fragilità fisica evidente, l'attore ha trovato la forza di rivolgersi ai fan: alla domanda di un fotografo, preoccupato per le sue condizioni, Dane ha risposto con semplicità e determinazione, dicendo "continua a crederci, amico". Poi ha lasciato lo scalo accompagnato dal suo assistente. La sua successiva apparizione pubblica, il 29 settembre 2025, lo ha visto accanto a Eric Swalwell in un incontro dedicato alla ricerca sulla SLA. Un ritorno di grande valore simbolico, arrivato dopo la rinuncia alla serata degli Emmy 2025, alla quale non aveva potuto partecipare.

La promessa di un padre Il discorso che ha tenuto in quell'occasione ha commosso migliaia di persone. In un video condiviso da Swalwell su TikTok, l'attore ha espresso con parole toccanti la sua motivazione più grande: "Voglio suonare ogni campanello. Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini. Voglio essere presente in tutto questo. Quindi combatterò fino all'ultimo respiro". Quelle frasi arrivano dopo immagini dolorose che lo mostrano ormai provato dalla malattia. In un filmato diffuso dall'organizzazione I Am ASL, che si impegna ad accelerare la ricerca scientifica, Dane è apparso con difficoltà nel parlare e con contrazioni incontrollate delle braccia. Ma la volontà di non arrendersi resta intatta.

L'appoggio della moglie e delle figlie Al suo fianco, da oltre vent'anni, c'è l'attrice Rebecca Gayheart. È stata lei, in un'intervista concessa a People, a raccontare l'impatto che la diagnosi del marito ha avuto sulle figlie della coppia, Billie Beatrice di 15 anni e Georgia Geraldine di 13. "È straziante. Le ragazze stanno soffrendo molto, stiamo cercando di superarlo. Abbiamo dei terapisti professionali che ci stanno aiutando e stiamo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore", ha confessato.