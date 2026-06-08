È online il teaser ufficiale di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. Otto nuovi episodi, ambientati nel cruciale 1993, in arrivo dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

“Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993”, esclama Max Pezzali ricordando l’anno che gli cambiò per sempre la vita, la sua e quella del suo amico di sempre Mauro Repetto. Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blu e l’America, i due sono al centro del primo teaser ufficiale, rilasciato oggi, di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre.

Il cuore della seconda stagione

Tutte le emozioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro – interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli – saranno infatti il cuore della seconda stagione della dramedy Sky Original prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

Regia, scrittura e cast

Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi.

La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ’90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo) e Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

La trama

L’epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max e Mauro stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?

Dove e quando vederlo

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW