Alice Mangione ricoverata in ospedale per un'infezione ai reni

Dopo un insolito silenzio sui social, l’attrice e comica Alice Mangione , 42 anni, ha svelato il mistero. L’ ex moglie di Gianmarco Pozzoli (con il quale aveva intrapreso il percorso artistico nella ex The Pozzolis Family ) ha infatti pubblicato su Instagram una foto in ospedale , che ha rivelato così un problema di salute . ““Sono qui perché non so pronunciare Sussex ma mi stanno curando””, ha esordito. “Ciao! Eh insomma... pensavo fosse una cistite invece era un calesse”, ha scherzato, citando il titolo del film Pensavo fosse amore...invece era un calesse (1991) di e con Massimo Troisi. “Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? Ho un po’ esagerato e ho fatto arrivare l’ infiammazione fino ai reni , così da sabato sono ricoverata ”. La situazione, però, si sta risolvendo: “Niente di grave davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto (prestissimo spero!) sarò fuori. E non appena avrò un weekend libero...gita nel Sussex. Sassex. Sassux. Quello lì”.

ALICE MANGIONE, LA CARRIERA

Nata il 3 agosto 1984 a Bergamo, la comica, attrice e autrice Alice Mangione ha debuttato nel 2004 nel programma Mai dire martedì della Gialappa’s Band in un trailer di Maccio Capatonda nel ruolo di Amalia Frellioje. Ha poi recitato nel film Oggi sposi (2009) di Luca Lucini, Un fidanzato per mia moglie (2014) di Davide Marengo e Una terapia di gruppo (2024) di Paolo Costella. In televisione ha recitato nei programmi comici La prova dell’otto di Caterina Guzzanti, Glob – Diversamente italiani, Colorano e CCN. Nel 2022 ha ottenuto la notorietà con la trasmissione LOL – Chi ride è fuori 2 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Nel 2023 è stata una delle protagoniste della serie tv Anima gemella. Insieme all’ex marito Gianmarco Pozzoli, dal quale si è separata nel 2025, ha ideato il progetto social The Pozzolis Family, che l’ha consacrata tra i principali creator italiani. Alice e Gianmarco si erano conosciuti quando lei aveva 18 anni, studiava teatro e si era trasferita da Bergamo a Milano in cerca di fortuna. “Ogni sera passavo in viale Monza allo Zelig. Seguivo lo show in ultima fila. Lui era già sul palco. Per anni non ci siamo sopportati”, aveva raccontato. All’epoca, per mantenersi agli studi, lei lavorava anche come promoter, un’occupazione che avrebbe inconsapevolmente inciso sul suo futuro: “Una volta, al supermercato del Portello, stavo in corsia vestita da elfa: gli sono saltata nel carrello perché lo prevedeva la gag. Lui faceva acquisti per una cena romantica, invece alla fine è uscito con me”. Poi la nascita dei due figli e le nozze, “addirittura due volte, nel 2019. In Comune e poi a San Candido, con festa e nuova cerimonia”. Un anno fa, invece, la decisione comune di separarsi, per “qualcosa che si è spento e che lascia posto a un altro affetto. Non litigavamo mai, anche in passato: forse era già un segnale. Nell’ultimo periodo non ridevamo nemmeno più insieme e per noi (entrambi comici) era sintomo pesante”, aveva spiegato. “Ci siamo arrivati dopo una lunga riflessione e due anni di terapia di coppia. Lo diciamo ora perché prima era la nostra famiglia a dover metabolizzare la cosa, non volevamo che reazioni esterne interferissero mentre eravamo ancora molto fragili. Ci siamo presi del tempo per spiegare la nuova realtà ai nostri bambini, per accoglierla con loro. Gianma e io attualmente viviamo in due case diverse, non distanti” e, ogni tanto, “ci prendiamo del tempo insieme”. Pozzoli aveva aggiunto che “Alice è risoluta: è stata la prima a dire che così non stavamo bene. Io forse non lo ammettevo”. Ora “mi fa paura avere del tempo in meno con i bambini. E mi fa un po’ paura il silenzio a casa, una casa di solito tanto rumorosa. Sul silenzio ci sto scrivendo un pezzo”. Nel 2024 Mangione ha lanciato il primo spettacolo da solista, Cruda e nuda.