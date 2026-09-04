Succederà questa notte, il film di Nanni Moretti con Jasmine Trinca in concorso a VeneziaCinema
Introduzione
Succederà questa notte di Nanni Moretti è in Concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il nuovo film del regista italiano, della durata di 103 minuti, arriva al Lido con una storia che mette al centro i sentimenti, gli incontri e le occasioni che possono cambiare il corso delle relazioni. Il film è prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema, Bteam Prods, Irusoin, IWHT Film e Pan Cinema ed è ambientato tra personaggi alle prese con amori, abbandoni e legami familiari.
Moretti torna così dietro la macchina da presa per raccontare ancora una volta la complessità dei rapporti umani. Alla base del progetto ci sono alcuni racconti dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, dai quali il regista, insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella, ha costruito una trama unitaria. Una storia in cui il tempo, gli incontri mancati e il desiderio di avere una nuova possibilità diventano elementi centrali.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer del video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La sinossi ufficiale del film Succederà questa notte racchiude il senso dell’intera vicenda in una domanda: “Io ti aspetto, tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?”
Succederà questa notte racconta una donna e un uomo che si incontrano più volte, ma sempre nel momento sbagliato. Attorno a loro si muove una costellazione di relazioni, sentimenti e legami che attraversano diverse fasi della vita.
Il film guarda quindi all'amore non come a un sentimento semplice o lineare, ma come a qualcosa che può essere condizionato dal tempo e dalle circostanze. I protagonisti cercano una nuova occasione e continuano a credere che la vita possa offrire un momento diverso per fare accadere ciò che sembrava impossibile.
Nanni Moretti e Eshkol Nevo
Il film Succederà questa notte nasce dalla lettura di Legami, raccolta di racconti di Eshkol Nevo pubblicata in Italia da Feltrinelli nel 2024. È il secondo incontro cinematografico tra Moretti e lo scrittore dopo Tre piani.
Il regista ha spiegato di essere rimasto colpito dalla precisione con cui Nevo descrive le relazioni e dalla profondità dei sentimenti. Dai racconti sono stati presi relazioni, personaggi e persino singole immagini, poi rielaborati per costruire una storia unica.
“Da questo è nata la voglia di raccontare una storia d’amore, ma una storia d’amore in cui una donna e un uomo si incontrano sempre nel momento sbagliato”, ha spiegato Moretti.
Un film sui sentimenti
Al centro dell'opera Succederà questa notte c'è il desiderio di credere nelle seconde possibilità. Per Moretti, i personaggi sono guidati dalla convinzione che possa esistere sempre un momento in cui le cose possono ancora accadere.
Succederà questa notte è quindi anche un film sul bisogno di dare un nome alle emozioni. Sul coraggio di manifestarle, di ammettere di voler bene a qualcuno e di dire apertamente di amare.
Il cast
Nel cast del film Succederà questa notte figurano Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi, Antonio De Matteo e Nanni Moretti.
Tra gli interpreti torna Jasmine Trinca, protagonista femminile del film. L'attrice aveva debuttato con Moretti in La stanza del figlio, segnando così un nuovo incontro artistico con il regista.
Aspetti tecnici
Le riprese e i dettagli tecnici
Le riprese di Succederà questa notte si sono svolte tra Italia e Spagna, con location a Roma, Torino e in diverse località spagnole. La sceneggiatura è firmata da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella.
La fotografia è di Francesco Di Giacomo, il montaggio di Clelio Benevento, la scenografia di Alessandro Vannucci e i costumi di Silvia Segoloni. Le musiche sono composte da Alberto Iglesias, mentre il suono è affidato ad Alessandro Bianchi, Marta Billingsley e Paolo Segat.
Il film è parlato in italiano, inglese e francese ed è una coproduzione tra Italia, Francia e Spagna.
Succederà questa notte a Venezia 83
Il film Succederà questa notte è inserito nella sezione Venezia 83 – Concorso. Le prime proiezioni sono previste il 5 settembre, con appuntamenti per il pubblico alle 19.15 in Sala Grande e alle 20 al PalaBiennale. Per gli accreditati sono previste proiezioni il 5 settembre alle 9 in Sala Grande e alle 11.15 in Sala Darsena, oltre a un appuntamento il 6 settembre alle 11.30 al PalaBiennale.
A Venezia, dunque, Moretti porta un'opera costruita intorno a una domanda semplice e universale: quanto bisogna aspettare perché qualcosa, finalmente, possa succedere?