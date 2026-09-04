Introduzione

Succederà questa notte di Nanni Moretti è in Concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il nuovo film del regista italiano, della durata di 103 minuti, arriva al Lido con una storia che mette al centro i sentimenti, gli incontri e le occasioni che possono cambiare il corso delle relazioni. Il film è prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema, Bteam Prods, Irusoin, IWHT Film e Pan Cinema ed è ambientato tra personaggi alle prese con amori, abbandoni e legami familiari.

Moretti torna così dietro la macchina da presa per raccontare ancora una volta la complessità dei rapporti umani. Alla base del progetto ci sono alcuni racconti dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, dai quali il regista, insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella, ha costruito una trama unitaria. Una storia in cui il tempo, gli incontri mancati e il desiderio di avere una nuova possibilità diventano elementi centrali.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer del video che trovate in alto, in testa a questo articolo.