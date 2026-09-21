Il 21 settembre 2026, all’Hôtel Drouot di Parigi, inizierà la vendita organizzata dalla Fondation Brigitte Bardot. I lotto includono ricordi della vita privata, mobili, ritratti, disegni e strumenti musicali appartenuti all’icona del cinema francese, morta il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni. “Una mancanza di rispetto alla memoria di Brigitte”, ha detto il vedovo Bernard d'Ormale. Sullo sfondo si staglia anche una controversia tra l'uomo e la Fondation Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Oggi, lunedì 21 settembre 2026, 285 oggetti appartenuti a Brigitte Bardot, l’icona del cinema francese morta il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni, saranno messi all’asta all’Hôtel Drouot di Parigi, in una vendita organizzata dalla Fondation Brigitte Bardot e curata da Millon. Il ricavato andrà alla sua fondazione benefica per gli animali. "Ogni oggetto in vendita porta con sé la traccia di un incontro, di un coinvolgimento, di un momento di felicità, di una tappa della sua vita. Raccontano la storia della donna, oltre che quella della leggenda", ha dichiarato Frank Guillou, suo segretario di lunga data. I lotti includono oggetti personali, ricordi della vita privata, mobili, ritratti, disegni e strumenti musicali che provengono sia dall’abitazione di Parigi dell’attrice, sia dalla residenza Madrague a Saint-Tropez. La vendita, però, ha generato una controversia istituzionale e familiare. Bernard d’Ormale, l’ultimo marito di Bardot, ha infatti definito “scandalosa” la decisione di mettere all’asta i beni appartenuti alla moglie. “Sono oggetti intimi, e perché fare questa vendita? Per gli animali? È una presa in giro: la fondazione ha degli immobili, ne venda uno”, ha dichiarato all’Agence France-Presse. Il vedovo ha infatti contestato la scelta, sostenendo che sarebbe stato preferibile che gli oggetti fossero stati conservati in vista di una futura apertura di Madrague al pubblico. “È una mancanza di rispetto alla memoria di Brigitte”. Finora, tre serigrafie di Milo Manara raffiguranti Bardot, parte del progetto Et Milo Créa Bardot, sono state vendute per 3.500 euro.

LA PROTESTA DEL VEDOVO Secondo il vedovo Bernard d’Ormale, circa tre quarti dei beni messi in vendita provengono dall’appartamento di Brigitte Bardot in Rue de la Tour, a Parigi, mentre il resto arriva dalla residenza Madrague a Saint-Tropez. “Sono oggetti che ho visto per anni in quell'appartamento che era magnifico, e ora se ne vanno così”, ha dichiarato l'uomo, che ha inoltre lamentato di essere stato “messo davanti al fatto compiuto”. Secondo lui, peraltro, la moglie “non sarebbe certamente stata d'accordo” con la vendita. Tra i lotti più attesi c’è il numero 40, un disegno di Jean-Jacques Sempé realizzato con inchiostro di china, collage e tracce di matita e dedicato all’attrice, per un valore stimato compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro. Il catalogo include anche il numero 41, un Kamasutra illustrato dall’artista Albert Dubout (noto per il suo umorismo grafico), accompagnato da una lettera di Madame Dubout e stimato tra i 400 e i 600 euro. Non mancano neppure un ritratto di Roger Vadim, eseguito dalla stessa Bardot a matita e carboncino e stimato tra gli 80 e i 120 euro, e un autoritratto dell’attrice, realizzato con le stesse tecniche su carta blu e stimato tra i 200 e i 300 euro. Dalla collezione emerge anche il rapporto di Bardot con la musica e la danza. Prima di intraprendere la carriera nel cinema, infatti, la diva aveva studiato danza classica e, nel 1947, era stata ammessa al Conservatorio di Parigi. Poi, nel 1956, aveva ottenuto la fama internazionale grazie all’interpretazione nel film Piace a troppi di Roger Vadim. Gli oggetti dell’asta includono comunque due chitarre (che l’attrice aveva imparato a suonare nel 1957 durante le riprese in Andalusia della pellicola Gli amanti del chiaro di luna del regista francese, e che aveva continuato a suonare negli anni trascorsi a Saint-Tropez). La prima, una Yamaha acquistata dal liutaio Jacques Camurat, ha un valore stimato tra i 200 e i 300 euro. La seconda, uno strumento flamenco Admira conservata nella custodia Tobago, ha invece un valore stimato tra i 300 e i 500 euro. Presenti anche due paia di ballerine Repetto, anelli di diamanti, abbigliamento, statue a tema religioso, pentole Le Creuset, accendini, la bicicletta Peugeot e il profumo Guerlain. Approfondimento A Cannes una spiaggia pubblica intitolata a Brigitte Bardot

LA TUTELA DEGLI ANIMALI Una gran parte dei lotti proviene dalla residenza Madrague a Saint-Tropez, la casa dei pescatori che Brigitte Bardot aveva acquistato nel 1958 sulla baia dei Canoubiers, in Costa Azzurra. Da lì arrivano infatti diversi arredi, come una poltrona in rattan e vimini in stile Emmanuelle stimata tra i 120 e i 150 euro, cesti e altri oggetti della vita quotidiana, inclusi mobili, stoviglie, lampade, utensili da cucina e oggetti personali. La residenza Madrague costituisce un ulteriore motivo di tensione tra Bernard d’Ormale e la Fondation Brigitte Bardot. Il vedovo, che resta amministratore dell’organizzazione, ha lamentato di non avere più libero accesso alla casa. “Sono 35 anni che vivo lì e mi mandano fuori, bisogna proprio vedere”, ha dichiarato. Il catalogo dell'asta include anche oggetti relativi alla seconda fase della vita di Brigitte Bardot, iniziata dopo il ritiro dal cinema e indirizzata alla tutela degli animali. Nel 1977, per esempio, l’attrice aveva denunciato la caccia ai cuccioli di foca. Negli anni Ottanta aveva infine strutturato l’impegno proprio nella Fondation Brigitte Bardot, nella quale, per il lavoro quotidiano, utilizzava una macchina da scrivere Olivetti Lettera 22, oggi anch’essa all’asta. I lotti includono anche gli oggetti legati al suo rapporto con gli animali, dal disegno a carboncino che ritrae l’attrice insieme al suo cane, alla tela che raffigura un gatto e un cucciolo, fino ai due dollari consumati ancora corredati dalle medagliette con i recapiti di Bardot. Approfondimento Brigitte Bardot, è battaglia per l'eredità