A Cannes una spiaggia pubblica intitolata a Brigitte Bardot

Nel pieno del Festival di Cannes, la città francese ha reso omaggio a una delle sue icone più celebri dedicandole una spiaggia pubblica sul lungomare della Croisette. Un tributo simbolico che ricorda il legame tra il cinema, la città e una figura che ha segnato intere generazioni

La spiaggia di Macé, situata vicino al Palais des Festivals, porterà ora il nome di Brigitte Bardot. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco David Lisnard e la presidente del Festival Iris Knobloch. Il Comune ha inoltre annunciato che l’accesso ai cani sarà consentito in alcune fasce orarie, una scelta pensata anche come richiamo all’impegno dell’attrice per i diritti degli animali, causa sostenuta con forza fino agli ultimi anni della sua vita.

una grande icona del cinema francese

Scomparsa il 28 dicembre 2025 a 91 anni, Brigitte Bardot è stata una delle grandi icone del cinema europeo e simbolo della rivoluzione culturale e sessuale della Francia degli anni Sessanta. Negli ultimi decenni aveva fatto discutere anche per le sue posizioni controverse su politica, immigrazione e società. L’omaggio arriva mentre il Festival di Cannes prosegue verso la consegna della Palma d’Oro del 23 maggio, assegnata dalla giuria guidata dal regista coreano Park Chan-wook.