Paper Tiger, trama e cast del film in Concorso a Cannes

Paper Tiger, 10 minuti di standing ovation a Cannes. Trama e il cast del film in ConcorsoCinema
Introduzione
Paper Tiger, thriller di stampo crime firmato da James Gray, è uno dei titoli di punta del Festival di Cannes 2026, in corso fino a sabato 23 maggio.
In Concorso per la Palma d'Oro, la pellicola di Gray è uno dei rari titoli hollywoodiani di un'edizione della kermesse che ha dato ampio spazio alle produzioni europeee ed internazionali non statunitensi.
Il film, che arriverà prossimamente sul grande schermo, con date sia per gli USA che per l'Italia ancora da definire, ha ottenuto dieci minuti di applausi corredati da una altrettanto lunga standing ovation all'anteprima mondiale che si è svolta a Cannes il 16 maggio, alla presenza del regista e sceneggiatore e dei due interpreti maschili principali: Adam Driver e Miles Teller.
Scarlett Johannson, attualmente impegnata con le riprese del nuovo film de L'Esorcista di Mike Flanagan, non era presente alla première. James Grey ha provato a contattarla dal Grand Theatre Lumiere di Cannes per godere con lei dell'importante momento ma il telefono dell'attrice ha squillato invano.
Quello che devi sapere
Paper Tiger, quando esce
Paper Tiger è un film thriller del 2026 scritto e diretto da James Gray. La pellicola, che sarà distribuita in alcuni paesi del mondo da Neon, arriverà in Italia prossimamente al cinema con 01 Distribution. Anche per il mercato statunitense non c'è ancora una data di uscita.
Il debutto sul grande schermo si è svolto nell'ambito del Festival di Cannes 2026 (IL PROGRAMMA) dove la pellicola è in Concorso per la Palma d'Oro.
James Gray è un veterano di Cannes, kermesse che ha ospitato le anteprime mondiali di diversi altri suoi film, da The Yards (2000) a Armageddon Time - Il tempo dell'Apocalisse (2022).
La trama di Paper Tiger
New York, anni Ottanta. Gary Pearl (Adam Driver) è un ex agente di polizia, pronto ad aprire un'agenzia di consulenza per clienti facoltosi nella quale coinvolge anche suo fratello ingegnere Irwin (Miles Teller), anche lui deciso a migliorare la propria posizione sociale.
Fin dall'inizio del nuovo business sembra charo che l'impresa condurrà i fratelli su un terreno scivoloso che diventa presto pericoloso al punto da mettere a rischio la loro incolumità e quella delle rispettive famiglie quando si capisce che tra i potenziali clienti ci sono degli esponenti della mafia russa che sta dilagando nella metropoli.
Nel cast del film anche Scarlett Johansson
Adam Driver e Miles Teller hanno lavorato insieme per la prima volta sullo stesso set per Paper Tiger, pellicola il cui cast stellare è uno dei suoi tanti punti di pregio.
Driver ritrova in questo thriller Scarlett Johansson con la quale ha recitato nel film drammatico e sentimentale del 2019, Marriage Story - Storia di un matrimonio, che valse ad entrambi una candidatura all'Oscar nelle categorie Migliore Attore e Migliore Attrice.
Miles Teller, che in anni recenti si è affermato agli occhi della critica ed del pubblico con Top Gun: Maverick ed Eternity, completa il trio di star del film.
Il cast include anche Gavin Goudey, Roman Engel e Victor Ptak.
I temi del film: corruzione e fine del sogno americano
Paper Tiger ha già conquistato la critica a Cannes che ha elogiato l'ultimo lungometraggio di James Gray, un'opera che si ricollega a lavori precedenti dell'autore americano, pellicole di succeso come Little Odessa, I padroni della notte o anche C'era una volta a New York.
Al pari di alcuni dei precedenti titoli della filmografia di Gray, Paper Tiger è un racconto che indaga la società americana partendo dal basso attraverso una storia dalle dinamiche tese e che, infine, offre anche (anche) una riflessione politica.
Negli anni Ottanta del sogno americano restavano le briciole, complice l'ambiguità morale e la corruzione dilagante a ogni livello.
La storia, che coinvolge lo spettatore in un crescendo di tensione, offre una panoramica di un momento storico difficile per la politica interna e per quella internazionale.
La mafia russa, proveniente da un mondo dove c'era ancora il Muro ma in disfacimento, aveva preso il posto della criminalità più tradizionale. La società statunitense era in corsa per una crescita che non lasciava spazio per gli ideali.
Miles Teller è lo specchio dell'uomo comune schiacciato dalle aspirazioni figlie della sua epoca e vittima dei suoi stessi desideri. Johansson, che nel film interpreta sua moglie, gli fa da monito sui pericoli della sua ambizione.
Un film che fotografa un momento storico con realismo e del quale si parlerà ancora per tutta la stagione dei premi.