Paper Tiger, trama e cast del film in Concorso a Cannes

Introduzione

Paper Tiger, thriller di stampo crime firmato da James Gray, è uno dei titoli di punta del Festival di Cannes 2026, in corso fino a sabato 23 maggio.

In Concorso per la Palma d'Oro, la pellicola di Gray è uno dei rari titoli hollywoodiani di un'edizione della kermesse che ha dato ampio spazio alle produzioni europeee ed internazionali non statunitensi.

Il film, che arriverà prossimamente sul grande schermo, con date sia per gli USA che per l'Italia ancora da definire, ha ottenuto dieci minuti di applausi corredati da una altrettanto lunga standing ovation all'anteprima mondiale che si è svolta a Cannes il 16 maggio, alla presenza del regista e sceneggiatore e dei due interpreti maschili principali: Adam Driver e Miles Teller.

Scarlett Johannson, attualmente impegnata con le riprese del nuovo film de L'Esorcista di Mike Flanagan, non era presente alla première. James Grey ha provato a contattarla dal Grand Theatre Lumiere di Cannes per godere con lei dell'importante momento ma il telefono dell'attrice ha squillato invano.