L'Italia, che ha vinto 3 volte l'Eurovision (nel 1964, 1990 e 2021, rispettivamente con Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Mäneskin) presenta il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal da Vinci e la sua hit Per sempre sì, già certificata Disco d'Oro nel nostro Paese. Da Vinci, che ha conquistato i favori del pubblico con la sua immagine e la sua performance virale della prima semifinale, con tanto di coppia in abito nuziale e tricolore sul palco, ha visto rialzare le sue quotazioni per gli scommettitori nel corso della settimana.

Da Vinci è uno degli autori della musica del brano che ha un testo scritto da Francesco Sorrentino, Alessandro La Cava e Federica Abbate. La canzone ha ottenuto fin dal debutto un grande successo radiofonico ed è diventata presto un tormentone social, anche nelle versioni tradotte in lingue diverse dall'italiano.