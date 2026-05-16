Concerto Radio Italia 2026 a Milano, i momenti più belli della serata

L’arrivo della pioggia non ha cambiato nulla: Milano non si è fermata un attimo. Armati di ombrelli e poncho, il pubblico del Radio Italia Live 2026 ha continuato a fare festa fino a dopo mezzanotte. E se le previsioni non erano delle più rassicuranti, Piazza Duomo non si è lasciata intimorire: era già gremita dalla mattina. Tra gadget, mascotte e coreografie improvvisate, il pubblico ha aspettato con entusiasmo l’inizio dello show. Ore 20:40: si parte. E allora riviviamo insieme i momenti migliori della serata.