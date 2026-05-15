In Due forse opposte i protagonisti maschili Isaiah Stiles e Coltrane Wilder sono interpretati rispettivamente da Matthew Law e Y'lan Noel.

Il primo è famoso per i ruoli recenti in Abbott Elementary e per essere apparso nel docufilm musicale di Jennifer Lopez This Is Me Now: A Love Story, il secondo per le serie Insecure e Lady in the Lake.

Gabrielle Dennis e Cleopatra Coleman sono le mogli dei protagonisti.

Altri volti del cast sono gli attori Domenick Lombardozzi, Michael Potts e Jonnie Park.