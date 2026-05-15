Due forze opposte, trama e cast della serie thriller e poliziesca in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
Due forze opposte, è una serie televisiva statunitense del 2026 ideata da Courtney A. Kemp e Tani Marole, disponibile in streaming su Netflix dal 14 maggio. Lo show, che vede protagonisti Matthew Law e Y'lan Noel mescola due generi, thriller e poliziesco, all'interno di una storia che vede contrapposti due uomini in una Los Angeles spietata e moralmente ambigua.
Quello che devi sapere
Due forze opposte, quando esce e dove vederla
Due forze opposte (titolo originale Nemesis) è una serie del 2026 statunitense al debutto in streaming su Netflix dal 14 maggio, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Prodotto interessante per gli appassionti di crime drama, è una delle nuove proposte della serialità del mese di maggio (VEDI TUTTE LE SERIE DEL MESE IN STREAMING).
Il primo ciclo di episodi è composto da 8 puntate, tutte nel catalogo dello streamer fin dal giorno del lancio.
La trama della serie
Isaiah Stiles e Coltrane Wilder sono, rispettivamente, un brillante detective e un astuto criminale specializzato in rapine di alto livello che operano a Los Angeles, ciascuno secondo la propria morale.
Dediti alla famiglia ma principalmente al proprio lavoro, finiscono per trovarsi l'uno sulla strada dell'altro in una serie di scontri che diventano una lotta ossessiva di due uomini.
A scontrarsi non sono solo il criminale e il rappresentante dell'autorità ma due tipi umani all'apparenza agli antipodi ma profondamente molto simili.
La caccia all'uomo diventa una battaglia tra i due protagonisti maschili che coinvolge anche le rispettive compagne e che si riflette in uno scenario urbano noir ed inquieto, le cui atmosfere ben definite sono evidenti già dalle immagini del trailer ufficiale, visibile nella versione italiana in testa a questa scheda.
Il cast di Due forze opposte
In Due forse opposte i protagonisti maschili Isaiah Stiles e Coltrane Wilder sono interpretati rispettivamente da Matthew Law e Y'lan Noel.
Il primo è famoso per i ruoli recenti in Abbott Elementary e per essere apparso nel docufilm musicale di Jennifer Lopez This Is Me Now: A Love Story, il secondo per le serie Insecure e Lady in the Lake.
Gabrielle Dennis e Cleopatra Coleman sono le mogli dei protagonisti.
Altri volti del cast sono gli attori Domenick Lombardozzi, Michael Potts e Jonnie Park.
I temi della serie: ossessione e vendetta
Due forze opposte è co-ideata da Courtney A. Kemp, già scrittrice, tra le altre cose della serie di The Good Wife.
Lo show non è il classico poliziesco dalla trama tesa. La tensione principale sembra, episodio dopo episodio, rafforzata dalla pressione delle questioni morali che dilaniano i due protagonisti, ognuno convinto della giustezza della propria posizione.
Il conflitto si allarga dalle strade alle mura domestiche con le compagne del detective e del criminale a fare da continuo monito ai compagni dei rispettivi limiti.
La trama criminale diventa dunque un thriller psicologico con i due uomini contrapposti che finiscono per riflettersi come in uno specchio.
I confini tra vendetta ed ossessione si dissolvono. Le decisioni dei due diventano sempre più estreme, specie quando la lealtà verso i propri valori inizia a vacillare.