Quasi Grazia, trama e cast del film con Laura Morante da oggi in sala

Da sempre interessato a figure femminili di rilievo, Peter Marcias prosegue con Quasi Grazia il suo percorso artistico dedicato a donne che hanno lasciato un segno nella storia culturale e sociale.

In questo caso, Grazia Deledda diventa il simbolo di una lotta contro i pregiudizi e le resistenze imposte dal proprio tempo. Il film mette in evidenza il peso delle convenzioni sociali e familiari, sottolineando quanto la conquista dell’autonomia personale e professionale sia stata frutto di determinazione e tenacia.

La figura della scrittrice emerge quindi non solo come grande autrice, ma anche come emblema di emancipazione, capace di imporsi in un’epoca in cui il riconoscimento femminile era fortemente ostacolato.

©Webphoto