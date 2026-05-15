Un colpo di fortuna, trama e cast del film stasera in tv

Il titolo non è casuale. Il film sottolinea quanto sia fondamentale, a volte, il ruolo che il caso o la fortuna possono giocare nelle nostre vite. Allen torna su un'ossessione che attraversa buona parte della sua filmografia - da Match Point in poi - e la riloca in una Parigi borghese che diventa specchio delle ipocrisie e delle fragilità dei suoi personaggi. La conclusione amara e ironica ribadisce la tesi del regista: l'essere umano non possiede alcun controllo reale sugli eventi, e la fortuna può cambiare direzione in un istante.