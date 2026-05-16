Rosa Elettrica, la fiducia è un rischio. Recensione episodi 3 e 4

L’incontro tra Rosa e il Sostituto Procuratore di Napoli Paolo D'Intrò (interpretato da Francesco Foti) apre una nuova fase dell’indagine. In un vecchio acquapark, il magistrato ascolta le sue accuse e la mette in guardia: la sua posizione è fragile, ma allo stesso tempo potrebbe anche trasformarla nella figura chiave per la cattura del superlatitante. Intorno alla figura di Saro Incantalupo si costruisce una vera e propria leggenda, fatta di figli segreti e ramificazioni criminali che rendono il sistema ancora più opaco e imprevedibile.

Cocìss ha fatto all'agente Rosa Valera una rivelazione importante: è il figlio di Saro Incantalupo, il boss latitante più ricercato d’Italia. Una confessione che cambia completamente il peso della sua fuga e il ruolo che può avere nella guerra tra clan. Cocìss racconta anche di un imminente incontro tra i vertici degli Incantalupo a Castel Volturno e svela il legame nascosto tra Nunzia Serafino, assessora all’urbanistica di Napoli, e la famiglia criminale: in passato era legata sentimentalmente al fratello di Saro, morto anni prima.

Cocìss vuole collaborare davvero: fornisce nomi, indirizzi, dettagli utili, mostrando di conoscere a fondo quel sistema criminale da cui sta cercando di allontanarsi. In queste scene emerge anche una fragilità silenziosa già intuibile nei precedenti episodi: il ragazzo fatica a leggere e scrivere, dettaglio che restituisce ulteriore vulnerabilità a un personaggio abituato a nascondersi dietro aggressività e istinto.

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