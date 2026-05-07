All’evento Live In di Sky TG24 a Roma è stata presentata la nuova serie Rosa Elettrica, un thriller che mescola crime e introspezione, , fragilità e legami inaspettati. I protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli assieme al regista Davide Marengo si sono raccontati alla nostra Denise Negri

Presentata al Live In di Sky TG24 a Roma, Rosa Elettrica, il nuovo thriller diretto da Davide Marengo, si propone come una serie che va oltre il crime per esplorare il lato più intimo dei suoi protagonisti. “Volevamo dare voce a una generazione poco raccontata”, ha spiegato il regista. “È una storia fatta di contrasti: lei, trentenne insicura, e lui, appena diciottenne, che ostenta sicurezza. Ma entrambi nascondono molto di più”. Una narrazione che attraversa l’Italia e costruisce un racconto corale e profondamente introspettivo.

Al centro della serie c’è il rapporto tra Rosa Valera e Cocìss, interpretati da Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Proprio quest’ultimo ha raccontato la complessità del suo personaggio: “È un ruolo che ho amato e odiato allo stesso tempo. Ho cercato di far emergere le sue paure, perché anche nell’oscurità si intravede la sua fragilità e umanità”. Un lavoro che non si limita alla dimensione criminale, ma lascia spazio anche a un lato più leggero: “Abbiamo lavorato molto anche sull’ironia, che rende Cocìss più umano”.

Sulla stessa linea Maria Chiara Giannetta, che ha sottolineato la chimica tra i due protagonisti: “Sono due mondi completamente diversi, ma hanno in comune la capacità di ascoltarsi. È un percorso in cui l’uno va incontro all’altro. Mi piace molto come lavora Francesco – ha detto l’attrice - porta una verità immediata nel personaggio”. L’equilibrio tra tensione e leggerezza diventa così uno degli elementi distintivi della serie: “L’ironia è fondamentale”.

Rosa Valera è un’agente che vuole dimostrarsi forte, ma resta profondamente imperfetta: “È goffa, insicura, e proprio per questo autentica”, racconta Giannetta. Un ruolo fisicamente impegnativo, affrontato con grande coinvolgimento: “C’era stanchezza, ma ci siamo divertiti. È stato un lavoro fatto con passione”.

Un’intesa che si riflette sullo schermo e che potrebbe avere un futuro: la coppia formata da Rosa e Cocìss, fragile e imprevedibile, sembra destinata a conquistare il pubblico e potrebbe tornare in una seconda stagione.