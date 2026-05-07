Rosa Elettrica, cast della serie tv Sky con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli
Nei panni di una giovane agente sotto copertura c'è Maria Chiara Giannetta, incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli. La serie debutterà con i primi due episodi domani su Sky Atlantic. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con due nuovi episodi a settimana, fino al 22 maggio