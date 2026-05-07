2/8 @VirginiaBettoja

ROSA VALERA è interpretata da Maria Chiara Giannetta. Rosa ha trent’anni, ha la cistite cronica ed è perseguitata da una vocina interiore che le ricorda costantemente quanto le sue scelte siano sempre sbagliate. È anche una poliziotta, in attesa di ricevere il primo incarico alla Protezione Testimoni. Nonostante la paura di non essere all’altezza, è ben preparata e non vede l’ora di mettersi alla prova, anche quando scopre che al suo primo incarico dovrà proteggere uno tra i più imprevedibili e pericolosi soggetti della scena criminale napoletana.

Rosa Elettrica, trama della serie tv su Sky dall’8 maggio