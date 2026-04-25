Rosa Elettrica, nel nuovo thriller di Sky Original Giannetta e Di Napoli si raccontano
Francesco Di Napoli e Maria Chiara Giannetta, rispettivamente Cocìss e Rosa nella serie tv liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Giampaolo Simi e diretta da Davide Marengo, si raccontano. In attesa del debutto del nuovissimo thriller on-the-run targato Sky Original, dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Nei panni di una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è la protagonista di Rosa Elettrica (VEDI IL TRAILER), eroina per caso al centro del nuovissimo thriller on-the-run targato Sky Original. La serie sarà disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), la serie - in sei episodi - adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo).
rosa e cocìss
Francesco Di Napoli e Maria Chiara Giannetta, rispettivamente Cocìss e Rosa nella serie tv, ripercorrono il loro primo incontro a Torino e ricordano il provino iniziale, con qualche aneddoto divertente. Parlano poi delle riprese, spesso impegnative, tra scene girate in auto con troupe ridotte, caldo e freddo estremi, e momenti particolarmente intensi come quello della chitarra, molto significativo per l’evoluzione dei loro personaggi.
Il confronto si sposta sul loro modo di recitare: Francesco, più istintivo, e Maria Chiara, più tecnica, trovano però un equilibrio grazie all’ascolto reciproco. Entrambi sottolineano quanto sia fondamentale il dialogo sul set, mentre criticano le situazioni in cui manca confronto creativo.
Trama e cast
Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli, costretti ad attraversare l’Italia senza potersi fidare di nessuno, nemmeno delle istituzioni che dovrebbero proteggerli.
Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) presta il suo volto a Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta “Mamma Camorra”; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent’anni che siede al vertice del clan omonimo. E ancora Federico Tocci (C’è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un’estate fa) in quelli di Paolo D’Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.
Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.
quando e dove vedere la serie
La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic l’8 maggio. Dal venerdì successivo andrà su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi a settimana, fino al 22 maggio. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.
ROSA ELETTRICA – IN FUGA CON IL NEMICO | Dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW