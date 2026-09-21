Dalla Serata Performance, che decreterà il rappresentante italiano per Eurovision, alle esibizioni di tutti i cantanti (fino a prova contraria 24, e non più 30) ogni sera, fino ai paletti dell'uso dell'IA generativa: ecco le innovazioni introdotte per la 77ª edizione della kermesse Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È uscito il regolamento della 77ª edizione del Festival di Sanremo di Stefano De Martino, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.

LA SERATA performance La prima novità storica della 77ª edizione del Festival di Sanremo riguarda la Serata Eurovision, che nel testo ufficiale del regolamento prende il nome di Serata Performance, in programma il 19 febbraio 2027. Dalla messa in scena alle coreografie, i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, richiamando il linguaggio visivo dell’Eurovision Song Contest. Proprio nel corso della serata speciale, infatti, sarà designato il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2027, che non sarà più dunque in automatico il vincitore del Festival. Per l’occasione, il sistema di voto della Serata Performance sarà coerente con l’obiettivo Eurovision, e abbinerà pertanto il televoto con il voto di una Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo (non solo di musica, ma anche di coreografia e scenografia). Approfondimento Festival di Sanremo 2027, confermata la reunion dei Måneskin

OGNI SERA TUTTI I CANTANTI IN GARA Un’altra novità riguarda tutti i cantanti in gara, che saliranno sul palco in ognuna delle cinque sere della 77ª edizione del Festival di Sanremo, da martedì a sabato. I brani in gara verranno ascoltati dunque quattro volte (una serata resta dedicata all’esecuzione di cover con ospiti o duetti) prima della proclamazione del vincitore. Nelle diverse serate il meccanismo di voto seguirà le seguenti regole. Al debutto di martedì 16 febbraio 2027 voteranno la Giuria Popolare e la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì 17 febbraio 2027 toccherà alla Giuria Popolare e alla Giuria delle Radio. Giovedì 18 febbraio 2027, nella serata cover, si esprimeranno congiuntamente Sala Stampa, Radio e Giuria Popolare. Venerdì 19 febbraio 2027, per la Serata Performance, voteranno la Giuria Popolare e gli Esperti Internazionali. Sabato 20 febbraio 2027, per la finale, voteranno di nuovo Sala Stampa, Radio e Giuria Popolare. Al termine, i punteggi della prima, seconda e quinta serata decreteranno la classifica generale, dalla quale emergeranno i finalisti delle prime posizioni, comunicati in ordine casuale in un numero compreso tra tre e cinque. Dopo la riproposizione delle loro canzoni, dal vivo o tramite registrazione, si aprirà la sfida decisiva: a votare sarà esclusivamente la Giuria Popolare per il 50%, mentre il restante 50% deriverà dalla dote complessiva dei punteggi accumulati nelle serate valide per la gara principale. La combinazione di questi due componenti stabilirà la graduatoria definitiva, incoronando il vincitore di Sanremo 2027. Approfondimento Sanremo 2027, Zucchero contro Stefano De Martino

IL NUMERO DEI CANTANTI Proprio perché la formula prevede la presenza di tutti i cantanti in ogni serata (oltre ad avere altri ospiti e momenti di spettacolo fuori gara), Stefano De Martino intende contenere il numero dei partecipanti rispetto a quello delle recenti edizioni, invece allargate a 30 artisti. I cantanti in gara, fino a prova contraria (negli ultimi anni la deroga con ampliamento a pochi giorni dall'annuncio dei cantanti in gara è diventata quasi una regola), saranno 24. Il numero comprende il vincitore della serata Sarà Sanremo 2026, confermando così l'assenza della categoria separata delle Nuove Proposte all'Ariston. Approfondimento Sanremo Giovani, la finale il 18 dicembre: il vincitore con i Big