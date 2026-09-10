Serpenti, trama e cast del film di Roberto De Paolis da oggi al cinema

Serpenti è una produzione Paco Cinematografica e Be Water Film, con la partecipazione di HBO Max. Il film è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica e da Mattia Guerra per Be Water Film. La distribuzione nelle sale è affidata a Be Water Film in collaborazione con Europictures.

La pellicola segna un nuovo passaggio nel percorso cinematografico di Roberto De Paolis Maino. Dopo Cuori Puri, presentato alla Quinzaine del Festival di Cannes, e Princess, scelto come film d’apertura di Orizzonti alla Mostra di Venezia nel 2022, il regista torna al Lido con una storia che mette al centro responsabilità individuale, violenza e rapporto tra individuo e società.

Serpenti arriva nelle sale italiane giovedì 10 settembre. Il film è distribuito da Be Water Film in collaborazione con Europictures e sarà accompagnato dal regista e dal cast in diverse sale italiane per incontri con il pubblico e sessioni di domande e risposte.