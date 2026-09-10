Nata il 12 aprile 1994 a New York, l’attrice irlandese Saoirse Ronan è figlia degli attori Paul Ronan e Monica Brennan. Dall’età di tre anni è cresciuta in Irlanda. Ha debuttato nel telefilm irlandese The Clinic (2003), poi seguito da quattro episodi di Proof (2005). Ha esordito sul grande schermo nella commedia romantica 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma (2007) con Michelle Pfeiffer e Paul Rudd. Nello stesso anno, ha anche partecipato ai provini per il ruolo di Luna Lovegood nella pellicola Harry Potter e l’Ordine della Fenice di David Yates (ma non ha ottenuto la parte, infine assegnata alla collega Evanna Lynch), e ha recitato nel ruolo di Briony nel film Espiazione, tratto dall’omonimo romanzo di Ian Mc Ewan e con protagonisti Keira Knightley e James McAvoy. Grazie alla sua interpretazione, nel 2008, all’età di soli 13 anni, ha ottenuto la candidatura al Premio Oscar e ai Golden Globes come Miglior attrice non protagonista. Nello stesso anno ha recitato nel ruolo della protagonista nel film Ember – Il mistero della città di luce e nel ruolo della figlia di Catherine Zeta-Jones nel film Houdini – L’ultimo mago. Nel 2009 ha interpretato la protagonista della pellicola Amabili resti di Peter Jackson, grazie alla quale ha ottenuto diverse candidature a premi come il BAFTA Award, mentre nel 2010 ha recitato nel dramma The Way Back. Nel 2011 ha recitato nel film Hanna di Joe Wright e nel 2011 ha recitato nel film Violet & Daisy con Alexis Bledel. Nel 2014 è apparsa nel film Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, mentre nel 2015 ha recitato nel dramma romantico Brooklyn di John Crowley, per il quale ha ottenuto una nomination al Premio Oscar come Miglior attrice e ai Golden Globes come Miglior attrice in un film drammatico. Nel 2017 ha partecipato al videoclip del brano Galway Girl di Ed Sheeran e ha recitato nel ruolo di protagonista nel film Lady Bird, il primo diretto da Greta Gerwig, grazie al quale ha ricevuto la terza candidatura al Premio Oscar come Miglior attrice e ha vinto un Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale. Nel 2018 ha recitato nel biopic Maria regina di Scozia con Margot Robbie, Guy Pearce e Jack Lowden, che ha poi sposato nel 2024 e dal quale ha avuto un figlio nel 2025. Nel 2019 l’attrice ha lavorato nuovamente con Greta Gerwig nel film Piccole donne con Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Laura Dern e Meryl Streep, per il quale ha ricevuto la candidatura al Premio Oscar come Miglior attrice e ai Golden Globes come Miglior attrice in un film drammatico. Nel 2020 ha recitato nel film The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun di Wes Anderson. Tra gli ultimi lavori, nel 2024 ha recitato nel film Blitz di Steve McQueen e nel 2025 nella pellicola Bad Apples di Jonatan Etzler. Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 presenta nella sezione Orizzonti Corti – Fuori Concorso il cortometraggio Paper Plane.

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