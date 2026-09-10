Venezia 83: Juso per ferie, la recensione del documentario

Affettuoso, ironico e insieme irriverente, Juso per ferie è molto più della biografia di un produttore: è il ritratto di un modo di fare cinema fatto di artigianalità, di incontri, di marginalità e di avventura, quello che, come dice Karen Di Porto, ci ha resi grandi nel passato e che sarebbe un delitto lasciar perdere. La regista lo racconta con l'amore di chi con Juso ha condiviso un pezzo di strada e ne ha poi affrontato la perdita, e sceglie la strada più difficile: fare del suo protagonista un fantasma benevolo, presente proprio perché assente. Quando le luci si riaccendono, resta negli occhi quella saracinesca abbassata con su scritto "per ferie": ma noi lo sappiamo, che dietro non c'è nessuno in vacanza. C'è un uomo che sta già preparando, di nascosto e senza una lira, il film di domani. Presentato l'8 settembre 2026 nella sezione Venice Open, Fuori Concorso, dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.