Marfil, trama e cast del film con Ester Expósito

Introduzione
Il thriller romantico spagnolo con Ester Expósito e Hugo Diego García è sbarcato su Prime Video mercoledì 9 settembre (ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Primo capitolo di una dilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron, racconta di un rapimento, del rapporto forzato tra una ragazza e la sua guardia del corpo e di un'attrazione destinata a crescere tra le minacce
Quello che devi sapere
Un thriller romantico firmato Prime Video
Marfil - Gli opposti è la nuova produzione originale spagnola di Prime Video, disponibile sulla piattaforma da mercoledì 9 settembre e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Si tratta del primo dei due film che compongono l'adattamento del libro di Mercedes Ron, destinato a proseguire con un secondo capitolo intitolato Ébano. La formula scelta prova a mescolare l'ingrediente sentimentale che ha reso popolari le precedenti trasposizioni dell'autrice con le atmosfere di un thriller fatto di tensione, pericolo e inseguimenti, in un continuo alternarsi tra dramma emotivo e suspense. Un tono che ammicca tanto ai fenomeni editoriali per giovani adulti quanto alle storie di protezione ravvicinata già viste al cinema.
La trama
Al centro della vicenda c'è Marfil Cortés, ventenne figlia di un potente imprenditore spagnolo, che conduce un'esistenza in apparenza privilegiata a New York. L'equilibrio si spezza quando la ragazza viene improvvisamente rapita e poi rilasciata senza che ne venga fornita una spiegazione. Convinto che dietro il sequestro si nasconda un messaggio intimidatorio, il padre corre ai ripari ingaggiando Sebastián Moore come guardia del corpo, incaricato di proteggerla ventiquattr'ore su ventiquattro. Da quel momento i due sono costretti a una convivenza serrata: il temperamento impulsivo di lei si scontra con il carattere chiuso e riservato di lui, ma tra i due cresce un'attrazione difficile da governare, resa più fragile dall'intensificarsi delle minacce che li circondano.
Il cast
A dare il volto alla protagonista è Ester Expósito, attrice madrilena di 26 anni diventata celebre grazie al ruolo di Carla nella serie Élite. Accanto a lei recita l'ispano-francese Hugo Diego García, visto nel film The Substance, nei panni della guardia del corpo Sebastián Moore. Il resto del cast riunisce interpreti noti al pubblico delle produzioni spagnole: Eric Masip interpreta Iván, Pablo Molinero è Alejandro, il padre della protagonista, mentre Zoe Bonafonte veste i panni di Gabriela. Completano la squadra Lluís Homar nel ruolo di Logan e Joaquín Ferreira in quello di Ray, per un ensemble che affianca ai due protagonisti volti riconoscibili del cinema e della serialità iberica.
Regia, sceneggiatura e riprese
La regia è affidata a Óscar Pedraza, già dietro la macchina da presa per episodi di serie come Patria e Sky Rojo. La sceneggiatura porta invece la firma di Sofía Cuenca. Le riprese dei due film si sono svolte nel corso del 2025: partite da Madrid verso la fine di febbraio, si sono poi concluse a New York, cornice urbana che fa da sfondo a gran parte della storia. La lavorazione congiunta dei due capitoli conferma la volontà della piattaforma di costruire fin da subito un progetto compatto, con il secondo film già assicurato prima ancora dell'uscita del primo, secondo una strategia sempre più diffusa per le saghe pensate a episodi.
Dai romanzi di Mercedes Ron all'universo Prime Video
Il film nasce dalla dilogia Enfrentados della scrittrice Mercedes Ron, composta dai due volumi che danno il titolo alle pellicole. L'autrice ha sostenuto la scelta degli interpreti e ha seguito da vicino la revisione dei testi, mantenendo un ruolo attivo nell'adattamento. Non è la prima volta che le sue storie approdano sullo schermo con Prime Video: la piattaforma aveva già trasformato in un fenomeno la trilogia nota come Culpables e ha in cantiere altri progetti tratti dalla stessa autrice. La pellicola si inserisce così in un filone di trasposizioni rivolte al pubblico più giovane, che intreccia romanticismo, tensione e dinamiche da romanzo di formazione, puntando a fidelizzare i lettori dei libri e a intercettare al tempo stesso nuovi spettatori.