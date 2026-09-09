Marfil, trama e cast del film con Ester Expósito

Il film nasce dalla dilogia Enfrentados della scrittrice Mercedes Ron, composta dai due volumi che danno il titolo alle pellicole. L'autrice ha sostenuto la scelta degli interpreti e ha seguito da vicino la revisione dei testi, mantenendo un ruolo attivo nell'adattamento. Non è la prima volta che le sue storie approdano sullo schermo con Prime Video: la piattaforma aveva già trasformato in un fenomeno la trilogia nota come Culpables e ha in cantiere altri progetti tratti dalla stessa autrice. La pellicola si inserisce così in un filone di trasposizioni rivolte al pubblico più giovane, che intreccia romanticismo, tensione e dinamiche da romanzo di formazione, puntando a fidelizzare i lettori dei libri e a intercettare al tempo stesso nuovi spettatori.