Una storia, film di Anna Foglietta con Alba Rohrwacher alla Mostra del Cinema di VeneziaCinema
Introduzione
Martedì 8 settembre 2026, nella sezione Orizzonti della 83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia (SEGUI LA DIRETTA), è stato presentato il film Una storia, il debutto alla regia di Anna Foglietta che uscirà nei cinema il 24 settembre 2026, distribuito da Bim Distribuzione.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Scritto da Anna Foglietta, Tania Pedroni e Matteo Ferri, il film Una storia racconta le trasformazioni emotive che possono ridefinire gli equilibri di una famiglia e di una coppia. Come si legge sul sito della Mostra del Cinema di Venezia, “Erika (Alba Rohrwacher) e Mauro (Guido Caprino) vivono in provincia, dentro una quotidianità semplice fatta di abitudini rassicuranti e piccoli gesti. Quando la figlia Irene parte per studiare in un’altra città, la casa si svuota e l’equilibrio su cui la coppia ha costruito la propria esistenza sembra incrinarsi. Erika, che ha sempre abitato il mondo attraverso la cura degli altri, si scopre improvvisamente senza direzione. Mauro, cresciuto nel rigore emotivo di un padre autoritario, tenta a suo modo di reagire riempiendo il vuoto, ma finisce per confrontarsi con una fragilità mai confessata. Nel tempo sospeso che segue riaffiorano ferite lontane e desideri dimenticati. Sarà proprio questa crisi intima e profonda a spingerli a guardarsi davvero e a capire se e come possono trasformare sé stessi e di conseguenza il loro amore”.
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IL CAST
Il cast del film Una storia di Anna Foglietta include Alba Rohrwacher, Guido Caprino, Elio De Capitani, Duccio Camerini e Ksenia Borzak.
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ANNA FOGLIETTA: "L'ANIMA È LA VERA PROTAGONISTA"
“Desideravo realizzare un film di relazione, in cui la vera protagonista fosse l’anima. Un film costruito sull’attesa, sui movimenti minimi e sui rituali quotidiani. Attraverso le crepe interiori dei personaggi volevo far emergere verità e inquietudini silenziose che spesso scegliamo di non nominare, fino a una domanda centrale: sappiamo ancora desiderare?”, si legge nel commento di Anna Foglietta, la regista del film Una storia. “La macchina da presa è diventata uno strumento di ascolto più che di rappresentazione, sostando sui volti e lasciando agli sguardi il compito di raccontare ciò che le parole non riuscivano a dire. Le inquadrature statiche e prive di tagli interni nascono dalla necessità di abitare il tempo emotivo dei personaggi senza imporre risposte. Anche i primi piani non sono mai del tutto centrati: tra noi e loro si frappone un filtro, un velo che rende la loro natura solo parzialmente afferrabile. Ho ricercato insieme agli attori una nudità interiore fragile e dirompente, fondamentale per la storia, perché senza la loro vulnerabilità il cuore del film non avrebbe battuto. È stato un atto d’amore e una richiesta di fiducia. L’ascolto fra tutti sul set, dagli attori ai reparti e alla troupe, ha contribuito a rendere ogni elemento del film unico, coerente e preciso. Ma è stata proprio questa chiarezza del percorso ad accogliere l’imprevisto: è come se il film, nella sua preziosa imprevedibilità, si fosse rivelato davvero”.
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LA PRODUZIONE
Il film Una storia è prodotto da Ht Film, Indigo Film, Tenderstories e Blu One Lab con Rai Cinema, con la partecipazione di Hbo Max. I produttori sono Viola Prestieri, Valeria Golino, Nicola Giuliano, Moreno Zani e Malcom Pagani, mentre Anna Foglietta e Paolo Sopranzetti sono produttori e associati. Il progetto è stato realizzato anche con il contributo della Regione Lazio attraverso Lazio Cinema Lab, nonché con il sostegno del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del ministero della Cultura. Andrea Benjamin Manenti ha firmato la fotografia, Riccardo Giannetti il montaggio e Rodrigo D’Erasmo le musiche. Roberto De Angelis ha curato la scenografia, Mariano Tufano i costumi e Alessandro Palmerini il suono.
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